Así comienza El amor invencible, una historia de amor y justicia

Un accidente en una playa del Pacífico mexicano une para siempre los destinos de Marena Ramos y Gael Torrenegro.

Hace 16 años, en un pequeño pueblo a orillas del Pacífico mexicano, la vida de Marena Ramos, una joven pescadora, cambia para siempre tras un accidente provocado por Gael Torrenegro, el heredero de una de las cervecerías más poderosas del país. Mientras ella vende pescado en la playa, Gael pierde el control de su moto acuática y la arrolla, dejándola gravemente herida.

Al conocer lo ocurrido, Ramsés Torrenegro obliga a su hijo a asumir las consecuencias y costea la operación y la rehabilitación de la joven. Marena debe ser intervenida de la pierna y la rodilla, y su recuperación queda en manos de Adrián Hernández, un terapeuta y amigo que acaba enamorándose de ella.

Con el paso de los meses, Marena se recupera de su lesión gracias a la ayuda de Adrián. El joven le confiesa sus sentimientos, pero ella no sabe si podrá corresponderle porque siente una fuerte atracción por Gael. Al final, el hijo de Ramsésle pide que sea su novia… y ella acepta.

Tiempo después, Marena descubre que está embarazada de mellizos y se lo comunica a Gael. El joven habla con su padre, pero Ramsés es tajante: o la obliga a abortar, o renuncia a su vida de lujos.

Incapaz de sacrificar su posición y su juventud, Gael rompe con Marena y le entrega un sobre con dinero para que interrumpa el embarazo. Ella se niega. "Si tú no vas a hacerte responsable de lo que hiciste por amor, yo sí lo haré", le responde.

La crueldad de Ramsés parece no tener límites

Ramsés se siente acorralado y se venga de Marena y Adrián

Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas
Papel interpretado por Juan Soler

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora
Franco sorprende a Óscar y Jimena con una fiesta muy especial para celebrar la llegada de la hija de Gabriela a la hacienda Trueba. Para la joven pareja es como celebrar el 'sí, quiero' que quedó pendiente.

Josefa Aizpuru es la matriarca de los Torrenegro que protege el orden familiar a cualquier precio
Papel intepretado por Leticia Calderón

Elegante, firme y acostumbrada a controlar cada detalle, Josefa Aizpuru de Torrenegro es el pilar que sostiene a la familia Torrenegro. Su aparente serenidad esconde un mundo de silencios y decisiones que marcarán el rumbo de la historia.

Jimena recapacita en el último momento y se va a vivir con Óscar

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

