Así comienza El amor invencible, una historia de amor y justicia

Hace 16 años, en un pequeño pueblo a orillas del Pacífico mexicano, la vida de Marena Ramos, una joven pescadora, cambia para siempre tras un accidente provocado por Gael Torrenegro, el heredero de una de las cervecerías más poderosas del país. Mientras ella vende pescado en la playa, Gael pierde el control de su moto acuática y la arrolla, dejándola gravemente herida.

Al conocer lo ocurrido, Ramsés Torrenegro obliga a su hijo a asumir las consecuencias y costea la operación y la rehabilitación de la joven. Marena debe ser intervenida de la pierna y la rodilla, y su recuperación queda en manos de Adrián Hernández, un terapeuta y amigo que acaba enamorándose de ella.

Con el paso de los meses, Marena se recupera de su lesión gracias a la ayuda de Adrián. El joven le confiesa sus sentimientos, pero ella no sabe si podrá corresponderle porque siente una fuerte atracción por Gael. Al final, el hijo de Ramsésle pide que sea su novia… y ella acepta.

Tiempo después, Marena descubre que está embarazada de mellizos y se lo comunica a Gael. El joven habla con su padre, pero Ramsés es tajante: o la obliga a abortar, o renuncia a su vida de lujos.

Incapaz de sacrificar su posición y su juventud, Gael rompe con Marena y le entrega un sobre con dinero para que interrumpa el embarazo. Ella se niega. "Si tú no vas a hacerte responsable de lo que hiciste por amor, yo sí lo haré", le responde.