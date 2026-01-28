El amor invencible

Gael no puede alejarse de Leona Bravo: en ella ve a Marena Ramos, su gran amor de juventud

Columba vuelve a jugarle una mala pasada a Leona al apropiarse de su propuesta de trabajo durante una presentación ante la junta de ejecutivos de la empresa cervecera. “Está plagiando mi trabajo”, denuncia Bravo ante Gael, pero él no puede respaldarla al no tener pruebas que demuestren la traición de su mujer.

Aun así, el hijo de Ramsés decide no tomar medidas ni prescindir de Leona como su asesora, una decisión que ella agradece profundamente. "Gracias por confiar en mí y mantener mi puesto", le dice a Gael.

Leona no quiere oír hablar de Marena Ramos

Por su parte, el marido de Columba confía plenamente en la capacidad de Leona y le confiesa que estar cerca de ella le hace sentir bien, ya que le recuerda a Marena Ramos, el gran amor de su vida. "Tienes los mismos ojos que mi Marena", le revela el empresario.

Leona, visiblemente incómoda, le pide que no vuelva a mencionar a su antiguo amor y le deja claro que su relación debe ser estrictamente profesional. "Tenemos un vínculo laboral entre nosotros. No lo olvides", le advierte con firmeza. Gael, consciente de haberla molestado, le pide disculpas. La gran pregunta queda en el aire: ¿descubrirá Gael que Leona es, en realidad, Marena?

