Ana Julia vive una noche inolvidable en su cumpleaños que termina con un emotivo reencuentro con Gael

Por fin llega el momento tan esperado para Ana Julia: va a celebrar su dieciséis cumpleaños rodeada de su familia, su novio Teo y sus amigos más cercanos.

Leona no puede evitar emocionarse al verla bajar por las escaleras con el vestido que le ha confeccionado con tanto amor. Su abuela Josefa le regala una cadena con una cruz y Teo, al verla tan guapa, es incapaz de articular palabra.

Aunque Gael no ha sido invitado a la fiesta, hace acto de presencia y le entrega a su hija su primer juguete de bebé, que ha guardado celosamente durante todos estos años. Josefa y Leona median para que Ana Julia permita a su padre quedarse en la celebración. Finalmente, la joven acepta y termina abrazándolo.

Cuando llega el momento de soplar las velas, Leona y Camila están al lado de la joven. Bravo agradece a Camila que haya educado desde el amor a su hija, y Camila le confiesa a Ana Julia que, desde que llegó a su vida, la llenó de luz.

La joven tiene bonitas palabras para ambas: a Leona le da las gracias por haberle dado la vida y a Camila, por hacer de sus dieciséis años los más felices.

Tras soplar las velas de la tarta, llega el momento más esperado de la velada: el vals. Ana Julia comienza bailando con Teo, y su novio le confiesa que es muy feliz a su lado. Ella, por su parte, le revela que está locamente enamorada de él.

Además, la joven baila con su hermano Benjamín, con Leona e incluso con Gael. Finalmente, Ana Julia termina perdonando a su padre y ambos se funden en un abrazo ante la atenta mirada de todos los presentes. ¡Un momentazo de lo más emotivo!