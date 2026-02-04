El amor invencible

Ana Julia descubre que Camila y Calixto no son sus padres biológicos y estalla contra su familia

Anaju se queda en shock al saber que Camila y Calixto no son sus verdaderos padres. La joven se enfrenta a todos y confiesa que ya no sabe quién es ni en quién puede confiar.

La familia Torrenegro se traslada a la casa de campo para inaugurar la temporada de caza.

Kika, cansada de que Ramsés siempre prefiera a Ana Julia, aprovecha que todos están reunidos para confesarle a su prima que Camila y Calixto no son sus padres biológicos.

La joven se queda de piedra al escucharla y exige explicaciones. Gael es el único que tiene el valor suficiente para contarle la verdad: su hermana y Calixto la adoptaron cuando apenas era un bebé.

Ana Julia estalla de rabia al descubrir que le han ocultado la verdad durante dieciséis años. "Desde que era una niña sentía que me faltaba algo", confiesa entre lágrimas.

Desbordada por sus emociones, les dice todo lo que piensa. Reprocha a Calixto la falta de cariño que siempre ha sentido por su parte y confiesa estar cansada de haberse esforzado por ser la hija, sobrina y nieta ejemplar. "Por vuestra culpa no sé quién soy", les dice muy triste antes de marcharse llorando.

Leona se ofrece para intentar calmarla y todos coinciden en que es la mejor opción. Ramsés le pide encarecidamente que no permita que su nieta se vaya de allí. Bravo promete hacer todo lo posible para que la joven recapacite y no se aleje de la familia.

Leona sale en su busca y Ana Julia se derrumba ante ella. Le confiesa que siente que toda su vida ha sido una mentira y que quienes más ha querido la han traicionado. Tiene demasiadas preguntas sin respuesta: quiere saber quién es realmente y quién fue su verdadera madre.

A Leona le encantaría decírselo… pero no puede. Si le revela que ella es su madre biológica, sus planes de venganza contra Ramsés se vendrían abajo. Y no está dispuesta a arriesgarlo todo.

Temorosa de que Hakan no quiera casarse con ella, Ayça hace lo impensable para impresionar a su novio y a su suegro.

Durante una cena familiar para hablar de la boda, Civan comete un error al llamar a su prometida por el nombre de Leyla, el gran amor de su infancia. Un momento que deja a Ela profundamente afectada.

