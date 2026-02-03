El amor invencible

Leona se juega la vida para desenmascarar a Ramsés

El secuestro de un autobús de animadoras da a Leona la oportunidad de acabar con Ramsés. Descubre el lugar donde retienen a las jóvenes y lo graba todo, pero, al final, tiene que huir para no ser descubierta y pierde el móvil por el camino.

Un autobús de jóvenes animadoras ha sido secuestrado por los hombres de Ramsés y Leona ve en ello la oportunidad que llevaba tiempo esperando para destruir al padre de Gael. Está decidida a dar con el paradero del autocar y grabar con su móvil al marido de Josefa junto a sus cómplices. Además, está convencida de que Columba también está detrás de este acto criminal.

Antes de actuar, Leona se acerca al hospital para hablar con David. El terapeuta se encuentra allí tras sufrir su madre una aparatosa caída. La vida de Clara corre un serio peligro: los médicos creen que ha sufrido una embolia y, a su edad, el pronóstico preocupa a su familia.

Cuando David descubre las intenciones de su novia, le pide que sea cauta y que no asuma riesgos innecesarios, sobre todo ahora que está a punto de reencontrarse con sus hijos.

Leona le cuenta a David que sabe cómo destruir a Ramsés

Finalmente, Leona localiza el lugar donde permanecen retenidas las jóvenes y se queda de piedra al ver allí a Columba y a Calixto junto a Ramsés. Sin pensarlo dos veces, graba con su móvil todo lo que presencia. El plan es escalofriante: trasladar a las chicas a otro continente y hacer creer a sus familias que han muerto tras la explosión del autobús.

Leona ya tiene pruebas suficientes para incriminarlos, pero los delincuentes se percatan de que alguien los está observando. El despiadado Torrenegro ordena entonces a su hombre de confianza, Narvi, que averigüe quién los está espiando.

Cuando está a punto de ser descubierta, Leona logra golpearlo con fuerza en la cabeza y huir. Sin embargo, durante el forcejeo pierde su móvil y se queda sin la única prueba que podía llevar a Ramsés ante la policía.

Leona corre un serio peligro

Ahora la pregunta es inevitable: ¿encontrarán los malos el teléfono de Leona? De ser así, su vida correría un grave peligro… porque el marido de Josefa no se detendrá hasta acabar con ella.

