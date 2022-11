Nefise descubre que Emre en realidad es Murat, el hijo desaparecido de Muzaffer

La curiosidad y la necesidad de ayudar a Muzaffer han hecho que Nefise entre en la habitación del pequeño Murat y descubra algo increíble: Murat es Emre.

Poca gente sabe que Emre no es hijo biológico de Nefise, si no que fue el marido de Nefise quién adoptó al niño cuando era un bebé. El hombre que finalmente había acabado con la vida del marido de Nefise, también era el causante del secuestro de Murat. Cuando Nefise se entera de la verdad no puede dejar de sentirse culpable, y más cuando Muzaffer le cuenta toda la historia y el dolor que siente a diario al recordar a su hijo desaparecido.

Lo que Muzaffer desconoce es que Emre, el chico al que tanto odia pero que salvó a su hijo, es de su sangre.