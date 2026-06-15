El primer día de Damián en el pueblo después de su regreso despierta los celos de Gael

Damián no recuerda a todo el mundo de La Ermita aunque todo el mundo lo recuerda a él. El chico se ha presentado en el lugar en el que nació y creció y nadie se esperaba su visita.

Ni siquiera su madre, que parece hasta molesta. Pero le dice que ha venido para contarle que ¡se casa! No quería contárselo por teléfono. Alfonsina está de acuerdo en el matrimonio, siempre y cuando Damián se quede en La Ermita ya casado, pero él no quiere vivir ahí.

La primera persona a la que se encontró fue Elisa, y aunque ella se puso como loca de contenta, él no la recordaba a simple vista. Pero es que tampoco recuerda a Gael.

El padre Lupe sí que se alegra mucho de ver a su sobrino y capta que parece que a Gael no le hace mucha gracia su regreso. Los chicos están solo dolidos porque a ellos no los recuerda: después de tantos años, no habría sabido reconocerlos.

Gael ha protegido a Elisa de unos muchachos que la acosaban en la calle y está muy enfadado y así se lo cuenta al padre Lupe. Lo que le molesta es que la chica no tenga alguien a su lado que se ocupe de esas cosas y el padre entiende que lo que Gael quiere es ser ese hombre para Elisa.

Por si fuera poco, tiene que presentarse en su casa para unos asuntos de negocios y a Carmina no se le escapa que lo que quiere es aprovechar la excusa para visitar a la muchacha.

La cena estaba siendo muy tensa, porque es el aniversario de la muerte de Estefanía, y Elisa termina levantándose de la mesa y huyendo al jardín consolada por Gael. Ella quiere salir cuanto antes de esa casa porque no soporta más la situación y Gael le ofrece su ayuda para encontrar un trabajo y un lugar adonde ir, pero ella la rechaza. Entonces Gael le dice que seguro que si Damián se lo pidiera, como hizo de niños, cuando se fugaron juntos, habría dicho que sí. Ella le desmonta esa idea contándole en exclusiva que ¡Damián ha regresado pero no la ha reconocido!

El que sí que está muy contento de tener a Damián en el pueblo es el padre Lupe. Le sugiere a Gael que vaya a saludarlo pero él dice que no, que venga él a buscarlo que es el que ha llegado. Y está molesto por si no lo reconoce, como le pasó a Elisa.

A Lupe le parece normal porque la última vez que se vieron eran muy pequeños y ha cambiado mucho su aspecto, pero en realidad a Gael lo que le preocupa son los celos que siente por Damián y su relación con la chica.