Gael besa a Elisa para despedirse ¡Y Damián los sorprende!

Elisa se presenta en la iglesia buscando a Gael para preguntarle si es cierto que se va de La Ermita. Él le dice que se va para no verla a diario con Damián.

Elisa no quiere sentirse culpable, además sabe que a Paloma le va a doler más. Gael le deja claro una vez más que quiere que le vaya muy bien con Damián.

Pero antes de irse quiere hacer una última cosa: besarla. Y justo cuando le da un apasionado beso en los labios ¡entra Damián!

Elisa se separa de Gael rápido, pero Damián está muy enfadado por lo que ha visto. ¡Piensa que todo lo que dice la gente del pueblo sobre ella es cierto!

Gael la defiende diciendo que ella no tuvo la culpa, que fue él quien la besó.

Para colmo, el padre de Elisa quiere casarla con Paolo y Damián piensa que es porque juntos ya llegaron demasiado lejos. Damián tiene muchas dudas ahora mismo sobre Elisa.

Y ella no quiere volver a ninguno de los dos. Ni a Damián por dudar de ella ni a Gael por besarla.

Los dos chicos empiezan a discutir muy fuerte justo cuando entra el padre Lupe a separarlos. ¿Lograrán hacer las paces entre los tres?