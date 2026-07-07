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Damián descubre a su prometida besándose con otro y rompe con ella definitivamente

Florencia se besa con Enrique para despedirse antes de irse y Damián los ve.

Damián descubre a su prometida besándose con otro y rompe con ella definitivamente

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Damián y Florencia han decidido marcharse a México para salvar su relación y para que ella se termine de recuperar después de su caída del caballo. Pero antes de irse, lo estropean.

Florencia se reúne a escondidas con Enrique, con quien había entablado una relación especial los últimos días. Florencia le repite que a quien ama es a Damián, pero Enrique ha quedado prendado de ella y no quiere que se marche. A Florencia le gusta tanto lo que le dice que le va a dar un regalo antes de irse. ¡Y lo besa! Con la casualidad de que Damián que justo bajaba del caballo ¡los sorprende!

Interrumpe el beso con un grito. ¿Cómo va a explicar Florencia eso ahora?

Damián se siente mal por haberse sentido culpable cuando tuvo intención de romper con ella. Ahora Florencia rechaza a Enrique de mala manera y se va detrás de Damián.

La explicación que le da es que Enrique le estaba besando a la fuerza al despedirse, pero es mentira. Damián no la cree, ni eso ni que no podía caminar cuando ahora ha sido capaz de correr detrás de él.

Damián descubre a su prometida besándose con otro y rompe con ella definitivamente

Además, Damián ya sabe lo que hizo para que la prueba de embarazo que vio Elisa fuera positiva. Damián decide romper con ella de manera definitiva y la echa de casa. ¡No quiere volver a verla!

Florencia va llorando a ver a su padre que le dice que es una niña estúpida y no puede apoyarlo porque piensa que tiene razón Damián.

Damián ya no se va a México y Alfonsina no entiende nada de lo que ha pasado. Su hijo le cuenta todo: lo de la prueba de embarazo falsa y lo del beso con Enrique Tobar.

Hasta acusa a su propia madre de ser cómplice de Florencia durante todo este tiempo.

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