Damián descubre a su prometida besándose con otro y rompe con ella definitivamente

Damián y Florencia han decidido marcharse a México para salvar su relación y para que ella se termine de recuperar después de su caída del caballo. Pero antes de irse, lo estropean.

Florencia se reúne a escondidas con Enrique, con quien había entablado una relación especial los últimos días. Florencia le repite que a quien ama es a Damián, pero Enrique ha quedado prendado de ella y no quiere que se marche. A Florencia le gusta tanto lo que le dice que le va a dar un regalo antes de irse. ¡Y lo besa! Con la casualidad de que Damián que justo bajaba del caballo ¡los sorprende!

Interrumpe el beso con un grito. ¿Cómo va a explicar Florencia eso ahora?

Damián se siente mal por haberse sentido culpable cuando tuvo intención de romper con ella. Ahora Florencia rechaza a Enrique de mala manera y se va detrás de Damián.

La explicación que le da es que Enrique le estaba besando a la fuerza al despedirse, pero es mentira. Damián no la cree, ni eso ni que no podía caminar cuando ahora ha sido capaz de correr detrás de él.

Además, Damián ya sabe lo que hizo para que la prueba de embarazo que vio Elisa fuera positiva. Damián decide romper con ella de manera definitiva y la echa de casa. ¡No quiere volver a verla!

Florencia va llorando a ver a su padre que le dice que es una niña estúpida y no puede apoyarlo porque piensa que tiene razón Damián.

Damián ya no se va a México y Alfonsina no entiende nada de lo que ha pasado. Su hijo le cuenta todo: lo de la prueba de embarazo falsa y lo del beso con Enrique Tobar.

Hasta acusa a su propia madre de ser cómplice de Florencia durante todo este tiempo.