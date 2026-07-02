Damián descubre que el embarazo de Florencia es falso

Kenia es una amiga de Florencia que después de estar con Paolo queda embarazada. Pero esa prueba de embarazo la encuentran en casa y Florencia aprovecha para hacerla pasar por suya y decirle a Damián que van a tener un hijo.

Pero Kenia coge la moto de Paolo, tiene un accidente y del golpe pierde al bebé. Paolo va a verla al hospital y ella lo echa a gritos. A Paolo lo único que le importa es el estado de su moto y Florencia se enfada mucho porque no está pensando en las consecuencias de sus actos. Con esa prueba encontró el pretexto para que Damián se olvidara de Elisa y se casara con ella. Y ahora le aterra que pensará Alfonsina cuando descubra la verdad.

Por otro lado, Elisa acude con Lucio a la zona exacta del camino donde tuvo lugar el accidente en el que murió su madre y repara en algo que es raro. Si su madre estaba escapando de La Ermita, ¿por qué el accidente sucedió del lado contrario de la carretera? Como si volviera de regreso.

Damián acude a su casa a ver a Elisa y le da igual que Augusto lo vea, no quiere esconderse de nadie, ni de su padre. Pero Elisa no está tan segura de enfrentar las consecuencias de estar juntos ni de estar enamorada de él. Pero está mintiendo. Lo que pasa es que piensa que Florencia está embarazada de Damián y que van a seguir adelante con sus planes de casarse.

Entonces llega Carmina con la prueba de embarazado positiva que ha encontrado y Elisa insiste en no hablar de ese tema delante de Damián, pero que no es suya. Elisa dice que no tiene por qué dar explicaciones a Damián y lo echa de casa. ¡No quiere tener nada que ver con él! Damián no entiende nada.

Elisa le cuenta a Lolita que la prueba de embarazo es de Florencia y que por eso tienen que entre ellos no puede haber nada. Elisa no sabe que la prueba no es de Florencia, sino de Kenia.

Por hacer la situación más complicada, Carmina le cuenta a Augusto a que Elisa está embarazada y este le grita diciéndole que es peor que su madre. Pero como Elisa dice que es mentira, se ofrece para ir al médico a que la revisen y comprueben que no lo está. Y así lo hacen hasta que el doctor en efecto confirma que Elisa nunca ha mantenido ni siquiera relaciones con otros hombres.

Elisa y Paloma se encuentran a Damián en el médico y le dicen que si va a adelantar la voda con Florencia ahora que ella está embarazada. ¡Pero Damián no lo sabía! Florencia aparece y lo confiesa delante de todos, aunque Damián dice que no es posible. Le resulta muy sospechoso sore todo ahora que su amiga Kenia también está esperando un hijo de Paolo.

Pero entonces Florencia sufre una caída con un caballo y cuando sale el doctor a informar dice que el estado físico de Florencia es bueno. Pero cuando Damián pregunta por el embarazo, que es lo que más preocupaba al doctor, este confirma que ¡Florencia no está esperando ningún hijo!

¿Qué pensará Damián ahora?