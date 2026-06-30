Paolo intenta abusar de Elisa y Damián la rescata

Paolo encuentra a Elisa en la calle por la noche y aunque ella le dice que deje de molestar se abalanza sobre ella diciendo que todo el mundo sabe el tipo de mujer que era.

Paolo le dice unas cosas horribles como que ya le avisó de que tarde o temprano iba a ser suya. Elisa no para de gritar. ¡Paolo la está forzando!

Hasta que Damián que pasaba por allí con su caballo escucha los gritos de auxilio de Elisa. La emprende a golpes contra Paolo y los dos terminan heridos y empapados en el río.

Augusto se preocupa porque Elisa no ha regresado todavía.

Paloma la lleva a casa con Ramona e intentan calmarla y ella tiene mucho miedo de lo que va a pasar cuando su padre se entere. ¡No la va a creer! Lo que las chicas piensan es que es una suerte que Damián pasara por ahí, además puede hacer de testigo.

Florencia besa a otro hombre antes de su boda con Damián

Florencia y Enrique, el hijo del doctor, cada vez se llevan mejor. Su relación se va acercando más y más y terminan en la consulta hablando de cosas personales. Por ejemplo, Florencia le dice que debe de pensar que no está entusiasmada con su relación con Damián por cómo habla de él.

Y lo cierto es que después de su llegada a La Ermita han discutido tanto que piensa que algo ha cambiado entre ellos. Incluso en ella misma, que ahora es capaz de descubrir a nuevas personas interesantes como Enrique y mirarlo con otros ojos. ¡Y acaba besándolo!

Inmediatamente se arrepiente porque está muy confundida, pero Enrique no la deja marchar porque lo que siente por ella va en serio.

Mientras, Damián está más pendiente de que Paolo deje en paz a Elisa que de su futura esposa.

¿Habrá boda al final?