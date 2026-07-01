Damián vuelve a besar a Elisa: ¡Confiesa que la quiere!

Damián pide explicaciones a Elisa sobre lo que pasó con Paolo y sobre la llamada de teléfono que le hizo, pero todo es mentira. Ni Elisa lo llamó ni quiere nada con el tío de Florencia.

La acusa de haber estado con Paolo, con Gabino y quién sabe con cuántos más. ¿Por qué se pone así, si solo es su amiga?

Y cuando Elisa le pregunta a Damián por qué tendría que darle explicaciones de nada él le confiesa que ¡porque se está muriendo de celos porque está loco por ella!

Entonces le coge la cara con las dos manos ante la perpleja mirada de Elisa y reconoce que ha intentado resistirse, pero no puede. “Te quiero, te quiero como nunca en mi vida he querido a otra mujer”, le declara.

Los dos se funden en un apasionado beso esta vez sin interrupciones.

Hasta que Elisa lo empuja y le dice que no puede ser. Pero él pregunta por qué no, si ambos se aman, si no fuera así no habría respondido a su beso.

Elisa llora y le confiesa que le quiere con todo su ser, pero es imposible porque Damián se va a casar con Florencia y sus familias no permitirían que hubiera algo entre ellos.

Pero Damián va a romper su relación con Florencia. Elisa en cambio cree que si todo el mundo se entera de que deja a su próxima mujer por ella, pensarán que está haciendo lo mismo que su madre.

Pero Damián lo tiene claro: a la que ama es a Elisa no a Florencia.

Confiesa que supo desde el principio sus sentimientos, pero justo por todo lo que tenían en contra intentó quitárselo de la cabeza. Pero nunca pudo olvidarse de ella ni siquiera en Italia. Y cuando se mostró esquivo con ella al regresar a La Ermita fue porque estaba dolido pensando que lo había olvidado.

Y ahora no tiene intención de perderla por segunda vez.