Ingrid chantajea a Alfonsina con revelar al mundo que ¡Gael es hijo de Rosendo!

Alfonsina recibe una visita en su casa: Ingrid, que se presenta como una vieja amiga suya. ¡No puede creerlo! Y tiene una buena razón para ir a verla y hablar.

De hecho, tienen muchas cosas en común, como Rosendo Arango por ejemplo y con el que Ingrid también tiene un hijo. Para Alfonsina Gael sigue siendo un bastardo. ¡Sabe perfectamente que es hijo de Rosendo e Ingrid!

Pero Rosendo nunca lo supo, de haberlo sabido le hubiera dado su apellido. Ingrid lo hubiera hecho, pero Alfonsina pagó una gran cantidad de dinero para que se fuese de La Ermita con su hijo. También pagó a Kenia para que se fuera del pueblo cuando se enteró que el tío de su nuera la había dejado embarazada.

Gael dejó a su hijo con el padre Lupe, el hermano de Alfonsina, así lo cuidaría bien y podría vivir cerca de su medio hermano. Lo que Ingrid quiere es más dinero y si no, va a tener que hablar con Damián y contarle que tiene un hermanastro. ¿Le dará la mitad de sus pertenencias por ser un Arango?

El padre Lupe sí lo sabe, pero no puede decir nada porque se lo dijo bajo secreto de confesión, pero Ingrid podría liberarlo de esa carga. Además, hay pruebas médicas que pueden probar que Gael y Damián son hijos del mismo hombre.

Damián va a despedirse de Gael porque se va a México con Florencia para que la vea un especialista. Pero quizás no es si situación tan seria, sino que solo quiere marcharse para no perder a su prometido. Damián le pide que se cuide y que cuide a Elisa y que lleguen a algo porque Elisa se merece a un hombre como él, aunque Gael no cree que pase nada entre ellos.

¿Descubrirán los chicos que son medio hermanos? Encima están enamorados de la misma mujer.

Elisa va a ver al padre Lupe y le confiesa una vez más que ama a Damián, pero le ha hecho creer que no porque se ha dado cuenta de que no puede basar su felicidad en el sufrimiento de Florencia, y más ahora que está enferma.

Paloma le dice a Elisa que fue a ver a Damián para abrirle los ojos y deje a su novia, aunque Elisa sabe que ahora que no puede caminar después de caerse del caballo no es la mejor situación.

Pero el doctor no entiende por qué no puede andar porque las pruebas salen bien. Y las pruebas de embarazo dicen que no dan resultados falsos. Es decir, que igual la prueba de embarazo de Florencia que vio Elisa pertenecía a Kenia.