Paloma descubre que está embarazada de Gael

Paloma va a confesarse con el padre Lupe y le cuenta que ha pasado algo entre Gael y ella, pero que fue su culpa. Pero el cura le dice que el chico también es responsable.

Ramona sabe que la pareja pasó una noche junta hace mucho pero no sabe que volvieron a estar juntos hace tres semanas y eso angustia a Paloma porque ¡cree que está esperando un hijo!

El cura le aconseja que se lo cuente a Gael, pero ella no quiere, porque le juró que Elisa no se iba a enterar de nada. Y que tenía que aceptar lo que sentía por ella en comparación con lo que sentía con la mujer con la que se va a casar y viera qué prefería: volver con Paloma o casarse con ella.

Paloma no ha vuelto ni a buscarlo ni a saber nada de Gael, así que acepta que se haya quedado con Elisa. Pero ahora las circunstancias han cambiado. Pero Paloma no quiere que Gael vuelva a ella porque esté esperando un hijo.

No es orgullo, no va a amarrar a un hombre por un hijo, como está haciendo Florencia, que está con Damián porque esperan un bebé pero sabiendo que no la quiere.

Y el padre Lupe le comunica a Gael que ya no va a poder casarlos. Le pregunta si está seguro de que no quiere confesarse antes de casarse con Elisa.

El padre le propone que limpie su conciencia, ahora que ya sabe lo que le ha contado Paloma bajo secreto de confesión.

Gael le pide sus razones para no casarlos y el padre Lupe le dice que son las mismas de siempre, que no va a ser cómplice de una barbaridad. Tanto Damián como Gael tendrán que buscarse otro sacerdote para que los case porque no va a unir en matrimonio a dos parejas que no se aman.

Paloma vuelve a ver al padre Lupe pero ya como amigos, no en secreto de confesión y le confirma que está embarazada. Además le dice que ya ha tomado la decisión de contarle a Gael que está esperando un hijo suyo. El padre se alegra porque cree que es lo que debe hacer.

Justo en ese momento aparecen Gael y Elisa y el sacerdote les dice que Paloma tiene algo que contarles que los dos deben saber.

¿Se atreverá a contarlo así de pronto en el momento?