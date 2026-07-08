¿Pueden Gael y Damián ser amigos estando enamorados de la misma mujer?

Augusto y Elisa discuten de nuevo sobre el contrato que le ofreció Damián: su padre no quiere que firme con la procesadora de los Arango.

Damián sabe que quiere levantar el invernadero y le ofreció el contrato. Todavía no la ha aceptado, pero lo va a pensar, quiere decidir ella sola, no que decida Augusto en su lugar.

Augusto no quiere que Elisa tenga nada que ver con la familia del hombre que les robó a su madre y cuando forcejean para que Augusto le quite el contrasto de las manos aparece Lolita y se interpone entre los dos.

Damián está en el río cuando aparece Ramona y le dice que ya sabía que no se iba a ir de La Ermita y que no puede escapar a su destino.

La mujer le dice que no importa cuál de los dos, Gael o Damián, se quedará con Elisa, su amistad no se va a acabar porque hay lazos más fuertes que los que puede unir a un hombre y una mujer. ¿Lo dirá porque sabe que son hermanos?

Gael le estaba pidiendo perdón a Elisa por haberle echado a los brazos de su padre y le da un beso de buenas noches justo cuando entra Damián y los ve demasiado cerca. Los dos hombres empiezan a enfrentarse porque saben que los dos están enamorados de ella y le piden que se decida a cuál de los dos quiere.

Elisa les dice que quiénes son ellos para presionarla de esa manera y la decisión que toma es despreciarlos y alejarse de ellos. Pero ninguno de los dos va a dejar de intentarlo.

El padre Lupe le cuenta a Gael que él y Damián están viviendo lo mismo que vivieron Augusto y Rosendo, que los dos querían a la misma mujer, hasta que Estefanía escogió a Augusto y él y Rosendo terminaron siendo amigos con el tiempo.

Gael en cambio piensa que dos hombres que aman a la misma mujer jamás podrán ser amigos.