Abismo de pasión

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Elisa le dice a Gael que está enamorada de Damián

Elisa se ha quitado un peso de encima y aunque tenía miedo de reconocerlo, ahora Gael ya sabe a quién quiere ella y puede empezar a asumirlo. ¿Cambiará su relación con Damián?

Elisa le dice a Gael que está enamorada de Damián

Publicidad

Nova
Publicado:

Elisa no se atreve a confesar a Gael que está enamorada porque piensa que la relación entre ellos va a empeorar. Pero el padre Lupe le aconseja que cuenta la verdad de una vez y con el tiempo podrán entenderlo.

Además, Paloma y Gael últimamente se han acercado bastante y Paloma ha llegado a la habitación de Gael. ¡Terminan besándose! Ella quiere confesarle su amor por él y a solas y aunque Gael no quiere, Paloma le pide que no piense en nadie más y se dejan llevar.

Paloma siempre ha querido a Gael y le dolía mucho ver cómo Gael solo tenía ojos para Elisa. Él le vuelve a decir que no puede corresponderla, pero ella le pide silencio y que le deje demostrarle que le puede hacer feliz.

Así que cuando el padre Lupe entra en su cuarto ¡se lo encuentra en la cama con Paloma! El padre se enfada mucho y Elisa, al escuchar voces, va a la puerta de la habitación a ver qué sucede y se encuentra la escena.

Elisa le dice a Gael que está enamorado de Damián

El padre Lupe opina que Gael no hace bien creándole falsas ilusiones a Paloma, sabiendo lo que siente por él. Y además le dice que ya duda del amor tan grande que dice sentir por Elisa.

Al día siguiente Gael va a buscar a Elisa porque le quiere explicar lo que vio con Paloma. Elisa le cuenta que Paloma es buena mujer para él pero él asegura otra vez que ella es la única a la que quiere y le fastidia que lo que ha pasado le va a servir como excusa para irse con Damián.

Además Gael sospecha que Elisa no aceptó el contrato de Kenia porque quiere aceptar el contrato con la procesadora de Damián y así poder estar con él todo el tiempo. Y le pide que le diga la verdad. Le pregunta directamente si está enamorada de Damián y ella reconoce que sí. ¡Por fin se lo ha dicho! Y lejos de lo que Elisa esperaba, Gael le dice que merece ser feliz aunque no sea con él y debería aceptar el contrato con Damián, porque él también la ama.

Añade que no se preocupe por él, no quiere ser un obstáculo para estar con su amigo, porque no lo es. ¿Cammbiará la relación entre Damián y Gael ahora que ya todos saben a quién quiere cada uno?

Nova » Series » Abismo de pasión » Mejores momentos

Publicidad

Series

Mahir y Canfeza por fin viven una noche de pasión de lo más romántica... pero la felicidad les dura poco

Mahir y Canfeza por fin viven una noche de pasión de lo más romántica... pero la felicidad les dura poco

Elisa le dice a Gael que está enamorada de Damián

Elisa le dice a Gael que está enamorada de Damián

Canfeza acaba en el calabozo por culpa de Inci y Selim reaparece para provocar a Mahir

Canfeza acaba en el calabozo por culpa de Inci y Selim reaparece para provocar a Mahir

¿Pueden Gael y Damián ser amigos estando enamorados de la misma mujer?
Momento destacado

¿Pueden Gael y Damián ser amigos estando enamorados de la misma mujer?

Inci utiliza a Bogaç para despertar los celos de Canfeza
Momento destacado

Inci utiliza a Bogaç para despertar los celos de Canfeza

Damián descubre a su prometida besándose con otro y rompe con ella definitivamente
Momento destacado

Damián descubre a su prometida besándose con otro y rompe con ella definitivamente

Florencia se besa con Enrique para despedirse antes de irse y Damián los ve.

Afet descubre los secretos de su familia por el vídeo de Nochevieja, mientras Ferman recibe una noticia inesperada
Momento destacado

Afet descubre los secretos de su familia por el vídeo de Nochevieja, mientras Ferman recibe una noticia inesperada

El vídeo de la fiesta cae en manos de Afet y pone contra las cuerdas a la familia Yilmaz. Ferman, que iba a confesar que Efsane espera un hijo suyo, descubre que su esposa también está embarazada. ¿Qué hará ahora?

Canfeza descubre el gran secreto de Mahir y su noche romántica con él termina de la peor manera

Canfeza descubre el gran secreto de Mahir y su noche romántica con él termina de la peor manera

Elisa va a ver al padre Lupe y le pregunta por Gael.

Ingrid chantajea a Alfonsina con revelar al mundo que ¡Gael es hijo de Rosendo!

Un apuesto hombre se cruza en la vida de Canfeza y despierta los celos de Mahir

Un apuesto hombre se cruza en la vida de Canfeza y despierta los celos de Mahir

Publicidad