Elisa le dice a Gael que está enamorada de Damián

Elisa no se atreve a confesar a Gael que está enamorada porque piensa que la relación entre ellos va a empeorar. Pero el padre Lupe le aconseja que cuenta la verdad de una vez y con el tiempo podrán entenderlo.

Además, Paloma y Gael últimamente se han acercado bastante y Paloma ha llegado a la habitación de Gael. ¡Terminan besándose! Ella quiere confesarle su amor por él y a solas y aunque Gael no quiere, Paloma le pide que no piense en nadie más y se dejan llevar.

Paloma siempre ha querido a Gael y le dolía mucho ver cómo Gael solo tenía ojos para Elisa. Él le vuelve a decir que no puede corresponderla, pero ella le pide silencio y que le deje demostrarle que le puede hacer feliz.

Así que cuando el padre Lupe entra en su cuarto ¡se lo encuentra en la cama con Paloma! El padre se enfada mucho y Elisa, al escuchar voces, va a la puerta de la habitación a ver qué sucede y se encuentra la escena.

El padre Lupe opina que Gael no hace bien creándole falsas ilusiones a Paloma, sabiendo lo que siente por él. Y además le dice que ya duda del amor tan grande que dice sentir por Elisa.

Al día siguiente Gael va a buscar a Elisa porque le quiere explicar lo que vio con Paloma. Elisa le cuenta que Paloma es buena mujer para él pero él asegura otra vez que ella es la única a la que quiere y le fastidia que lo que ha pasado le va a servir como excusa para irse con Damián.

Además Gael sospecha que Elisa no aceptó el contrato de Kenia porque quiere aceptar el contrato con la procesadora de Damián y así poder estar con él todo el tiempo. Y le pide que le diga la verdad. Le pregunta directamente si está enamorada de Damián y ella reconoce que sí. ¡Por fin se lo ha dicho! Y lejos de lo que Elisa esperaba, Gael le dice que merece ser feliz aunque no sea con él y debería aceptar el contrato con Damián, porque él también la ama.

Añade que no se preocupe por él, no quiere ser un obstáculo para estar con su amigo, porque no lo es. ¿Cammbiará la relación entre Damián y Gael ahora que ya todos saben a quién quiere cada uno?