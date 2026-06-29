Gabino chantajea a Carmina con contar que ella fue la verdadera amante de Rosendo

Horacio busca a Gabino y este le dice que no va a pagarlo por un trabajo que no hizo. Pero a Horacio lo que le preocupa es que las autoridades están investigando si el incendio no fue un accidente.

Y le pide ayuda a Gabino porque no quiere ir a la cárcel y además le dice que si le descubren lo arrastrará con él, ya que también está metido en este lío. Gabino se excusa diciendo que no tiene que cargar con esa responsabilidad porque mandó matar a Lucio y no a su esposa.

Pero justo aparece Carmina que ¡lo escucha todo! No sospechaba que Gabino era un asesino también. Cuando se quedan a solas le dice a Gabino que le iba a ofrecer en venta la casa de campo que le encanta, pero ahora le va a tener que entregar el dinero a ella a cambio de quedarse callada. ¡Ha escuchado la frase clave de Gabino a Horacio!: “Yo te ordené matar a Lucio no a Blanca”.

Gabino dice que no piensa pagarle ni un centavo, más cuando lleva todos estos años guardándole un secreto, pero Carmina está segura de que no lo guardó tan bien como dice y tiene sospechas.

Blanca había citado a Augusto y Alfonsina justo antes de morir y quería hablar con ellos sobre Estefanía y Rosendo y está convencida de que ella sabía la verdad. Gabino asegura que Blanca no sabía nada pero que de igual manera le conviene que haya muerto. Porque si él les dice a ellos que Carmina era la amante de Rosendo Arango y que Blanca lo sabía, es ella a la que van a achacarle la muerte.

¿A quién creerían? Gabino asegura que incluso tiene pruebas de lo que dice, como los dos billetes de avión a Nueva York con los que Carmina y Rosendo pensaban huir juntos, con fecha antes de que él muriera.

Gabino le advierte otra vez: si Carmina le mete en problemas con la policía él contará a Augusto y a Alfonsina que era la amante de Rosendo y seguro que le culparían de la muerte de Blanca.

Alfonsina también llama a Gabino y le dice que por qué le acusó Lucio de la muerte de su esposa. Él niega que tenga algo que ver y asegura que tiene testigos, como su hijo Damián, que estaba trabajando en la procesadora en el momento que surgió el incendio.

Alfonsina le cuenta que Blanca fue a verla y a gritarle a la cara que estaba equivocada al odiar durante todos estos años a Estefania Bouvier. Alfonsina le pregunta a Gabino porque sabe que él era la tapadera de su marido.

Se encargaba de pagar la renta del lugar donde se reunía para verse con su amor a escondidas y fue él quien confesó a Alfonsina que Estefanía era su amante y también le avisó cuando tomó la decisión de irse juntos del pueblo.

Alfonsina cree que no pudo estar equivocada.

También cree que Gabino no tenía razones para desear la muerte de Blanca, pero la de Lucio sí. Ella misma vio cómo reaccionó cuando Damián le dijo que lucio iba a regresar a trabajar a la procesadora.

Gabino sigue negando que quisiera matarlo. Alfonsina lo que deja claro es que si por un casual él resulta implicado en la muerte, ella no va a defenderlo, cosa que Gabino ya sabe desde que defendió a Damián para lo echara de la procesadora por no aceptar el regreso del señor.