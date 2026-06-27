Damián decide quedarse en La Ermita. ¿Qué hará su prometida?

Florencia pide a Damián que se vayan cuanto antes de ese lugar que les está haciendo daño pero él le dice que si quiere puede irse ella pero él se queda.

Va a tomar el lugar que le corresponde en la procesadora de habanero de los Arango. Va a quedarse al frente de los negocios de la familia.

Necesita probar si su futuro está en La Ermita y no en México.

Durante todo este tiempo se alejó de los asuntos de su familia por llevarle la contraria a su madre y darle gusto a su futura esposa, pero ahora lo hace por él.

Florencia le dice que eso significa que su relación está acabada.

Alfonsina se regodea delante de Florencia de que su hijo haya tomado la decisión de quedarse, antes de lo que imaginaba.

¿Se quedará Florencia también o se irá sin él?

Damián va a visitar a don Lucio para contarle que va a seguir su consejo y el hombre se pone muy contento.

Pero le vuelve a pedir que vuelva a trabajar con él para que le asesore porque no tiene ni idea de cómo funciona.

Elisa sigue trabajando en el taller Blanquita y le dice que ya no va a poder ir a ayudarla porque va a levantar un invernadero de habaneros en las tierras de su madre. Blanca no puede enfadarse porque está muy contenta con la decisión que ha tomado.

Le pregunta por qué quiere cultivar chile habanero y es porque su madre tenía muchas esperanzas en esos terrenos y Gael ha terminado de convencerlo. Su padre Augusto está muy mal económicamente y ella quiere ayudarlo.

Además, Blanca le dice que su vida va a cambiar por completo y Elisa no entiende por qué le dice eso.

¿Tendrá que ver que Damián y Elisa han decidido a la vez dedicarse a los negocios de cultivar las tierras de sus familias?

Damián por su parte ya le ha comunicado la noticia a Gabino y su madre Alfonsina también ha ido a darle la enhorabuena por la decisión.