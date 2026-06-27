Abismo de pasión

En directoPROGRAMACIÓN TV

Moment destacado

Damián decide quedarse en La Ermita. ¿Qué hará su prometida?

Damián decide ponerse al frente del negocio familiar mientras Florencia quiere irse a México. ¿Continuarán la relación a distancia?

Damián decide quedarse en La Ermita. ¿Qué hará su prometida?

Publicidad

Nova
Publicado:

Florencia pide a Damián que se vayan cuanto antes de ese lugar que les está haciendo daño pero él le dice que si quiere puede irse ella pero él se queda.

Va a tomar el lugar que le corresponde en la procesadora de habanero de los Arango. Va a quedarse al frente de los negocios de la familia.

Necesita probar si su futuro está en La Ermita y no en México.

Durante todo este tiempo se alejó de los asuntos de su familia por llevarle la contraria a su madre y darle gusto a su futura esposa, pero ahora lo hace por él.

Florencia le dice que eso significa que su relación está acabada.

Alfonsina se regodea delante de Florencia de que su hijo haya tomado la decisión de quedarse, antes de lo que imaginaba.

¿Se quedará Florencia también o se irá sin él?

Damián va a visitar a don Lucio para contarle que va a seguir su consejo y el hombre se pone muy contento.

Pero le vuelve a pedir que vuelva a trabajar con él para que le asesore porque no tiene ni idea de cómo funciona.

Elisa sigue trabajando en el taller Blanquita y le dice que ya no va a poder ir a ayudarla porque va a levantar un invernadero de habaneros en las tierras de su madre. Blanca no puede enfadarse porque está muy contenta con la decisión que ha tomado.

Damián decide quedarse en La Ermita. ¿Qué hará su prometida?

Le pregunta por qué quiere cultivar chile habanero y es porque su madre tenía muchas esperanzas en esos terrenos y Gael ha terminado de convencerlo. Su padre Augusto está muy mal económicamente y ella quiere ayudarlo.

Además, Blanca le dice que su vida va a cambiar por completo y Elisa no entiende por qué le dice eso.

¿Tendrá que ver que Damián y Elisa han decidido a la vez dedicarse a los negocios de cultivar las tierras de sus familias?

Damián por su parte ya le ha comunicado la noticia a Gabino y su madre Alfonsina también ha ido a darle la enhorabuena por la decisión.

Nova » Series » Abismo de pasión » Mejores momentos

Publicidad

Series

Damián decide quedarse en La Ermita. ¿Qué hará su prometida?

Damián decide quedarse en La Ermita. ¿Qué hará su prometida?

Canfeza metida en problemas: echa de la mansión a la ex de Mahir y termina en un calabozo tras reunirse con unos inversores de dudosa reputación

Canfeza echa de la mansión a la ex de Mahir y termina en un calabozo tras reunirse con unos inversores de dudosa reputación

Damián quiere irse cuanto antes por miedo a enamorarse de Elisa

Damián quiere irse cuanto antes por miedo a enamorarse de Elisa

Mahir no puede resistirse a Canfeza y ella marca distancias
Momento destacado

Mahir intenta conquistar a Canfeza en la intimidad, pero ella marca distancias

Los Yilmaz organizan una fiesta por el supuesto embarazo de Canfeza y Mahir le hace una propuesta a su esposa que la deja en shock
Momento destacado

Los Yilmaz organizan una fiesta por el supuesto embarazo de Canfeza y Mahir le hace una propuesta a su esposa que la deja en shock

La madre de Gael aparece y se enfrenta al padre Lupe que la rechaza
Momento destacado

La madre de Gael aparece y se enfrenta al padre Lupe que la rechaza

El padre Lupe no entiende qué quiere ahora Ingrid y cómo pudo una madre abandonar a su hijo, por lo que la invita a marcharse de la Ermita sin molestar a Gael.

Ferman provoca un gran malentendido: los Yilmaz creen que Canfeza está embarazada y Afet estalla de rabia
Momento destacado

Ferman provoca un gran malentendido: los Yilmaz creen que Canfeza está embarazada y Afet estalla de rabia

La aparición de un test de embarazo hace que toda la familia celebre la llegada de un nuevo miembro a los Yilmaz. Sin embargo, Afet no puede ocultar su rechazo, sin saber que el bebé no tiene nada que ver con Canfeza.

Canfeza sospecha que Kürşat y Mahir están compinchados y quiere descubrir la verdad

Canfeza sospecha que Kürşat y Mahir están compinchados y quiere descubrir la verdad

Alfonsina intenta convencer a Damián y Florencia de que no se vayan a México

Alfonsina intenta convencer a Damián y Florencia de que no se vayan a México

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

Nova (1,9%), cadena femenina líder y temática más vista en diferido

Publicidad