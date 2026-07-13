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Mahir descubre que Raşit ordenó la muerte de su padre: el policía corrupto recibe su mericido y él la mayor recompensa

Raşit acaba pagando con su vida todos sus crímenes, mientras Mahir logra desarticular su peligrosa banda. Su valentía es reconocida con un ascenso a comisario principal y una medalla al mérito.

Mahir descubre que Raşit ordenó la muerte de su padre: el policía corrupto recibe su mericido y él la mayor recompensa

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Raşit mantiene retenida a Canfeza contra su voluntad con la ayuda de Savaş, empleado de Kürşat. Su intención es obligar a Mahir a acudir al rescate de su mujer y finalmente consigue su propósito.

El joven policía se presenta en la cabaña donde se encuentra Canfeza y allí se topa con Raşit, comisario y antiguo amigo de su padre, Mehmet. El policía corrupto le propone un trato: está dispuesto a olvidar la trampa que Mahir y el padre de Canfeza le tendieron para destruirlo si declara ante el jefe de Policía que es inocente de todos los cargos que se le imputan por liderar una banda criminal.

Sin embargo, el hijo de Süreyya se niega rotundamente, especialmente cuando Raşit le confiesa que fue él quien ordenó el asesinato de Mehmet. El padre de Mahir había descubierto que su amigo estaba involucrado en asuntos turbios y se disponía a contar toda la verdad, pero Raşit no se lo permitió.

El nieto de Afet entra en cólera y le deja claro que jamás pactará con el asesino de su padre. En ese momento, Raşit envía un mensaje desde su teléfono y, pocos segundos después, Selim aparece acompañado de sus hombres.

Los hombres de Selim disparan a Mahir

Su intención es llevarse a Canfeza, pero Mahir trata de impedírselo. Entonces, terminan disparándole y el joven cae al suelo. Todos creen que ha muerto y llegan incluso a introducir su cuerpo en un ataúd que se encuentra en la cabaña. Canfeza está convencida de que ha perdido para siempre al amor de su vida.

Savaş hace todo lo posible por impedir que Selim se lleve a Canfeza, pero también recibe un disparo y muere horas después.

¿Mahir ha muerto?

Mahir es enterrado, pero, cuando Kürşat llega en busca de su yerno, lo acaba encontrando. El joven apenas podía respirar, pero el hijo de Ezra consigue rescatarlo y salvarle la vida.

Kürşat salva la vida a Mahir

Tras recuperarse ligeramente, Mahir sale en busca de Raşit, que huye en coche con Canfeza. Consigue localizarlo gracias al reloj de la joven, que lleva activado el GPS.

El policía corrupto apunta a Canfeza con un arma en la cabeza, pero ella consigue zafarse de él. Finalmente, Mahir dispara mortalmente contra el hombre al que durante tantos años consideró como un segundo padre.

Mahir rescata a Canfeza y acaba con la vida de Raşit

Días después, como reconocimiento a su valentía por haber desarticulado una peligrosa banda criminal liderada por el mismísimo Raşit, el cuerpo de Policía le concede un ascenso a comisario principal y una medalla al mérito por su coraje y esfuerzo.

Mahir es premiado por su valentía y coraje en el cuerpo de policía

Mientras Mahir dedica unas palabras de agradecimiento a las autoridades y a todos los presentes, aparece el espíritu de su padre, Mehmet. Se muestra emocionado y orgulloso y contempla los logros alcanzados por su primogénito. Sin duda, se trata de un momento especialmente emotivo.

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