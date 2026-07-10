Salih prepara una pedida de mano inolvidable para Sare en San Valentín, pero todo sale al revés

Salih está decidido a pedirle matrimonio a Sare y compra un anillo para entregárselo en San Valentín. Sin embargo, teme quedar en ridículo después de descubrir el espectacular regalo que Mahir le ha hecho a Canfeza: ¡un coche!

Mahir intenta animarlo y le asegura que el anillo es perfecto y que a su novia le encantará. "Ella no busca lujos", le recuerda a su amigo.

El comisario le pregunta a su compañero de trabajo dónde piensa pedirle matrimonio y Salih le cuenta que lo hará en un restaurante después de cenar. Sin embargo, el nieto de Asaf le aconseja que prepare algo más divertido y especial, para que ambos puedan recordarlo durante toda la vida.

Salih recoge a Sare en su casa y decide seguir el consejo de su amigo. La joven se muere de ganas por saber adónde van, pero el policía solo le revela que se trata de una sorpresa y que será una noche muy especial.

La amiga de Canfeza se lleva una decepción cuando descubre que su pareja la ha llevado a la feria. Sare tiene mucho miedo a las alturas y el plan no termina de convencerla, pero Salih le pide que se deje llevar y disfrute de la experiencia.

Cuando suben a la noria, la joven comienza a ponerse nerviosa. La situación empeora cuando la atracción se avería y ambos se quedan atrapados durante unos minutos en las alturas. Sare no consigue controlar el miedo y termina desmayándose.

Salih se lleva un susto enorme al ver a su novia inconsciente y, al mismo tiempo, una gran decepción. Había esperado durante toda la noche el momento perfecto para pedirle matrimonio y había decidido hacerlo desde la noria, mientras disfrutaban de las preciosas vistas de Estambul iluminada. Sin embargo, justo cuando se dispone a sacar el anillo, Sare pierde el conocimiento.

Pero la noche todavía puede empeorar. Sare consigue recuperarse y, al bajar de la noria, termina vomitando encima de Salih. La joven solo quiere regresar a casa y así termina el accidentado San Valentín de la pareja.

Desde luego, nada ha salido como el policía había planeado. Salih tendrá que esperar a otra ocasión para pedirle matrimonio.