Abismo de pasión

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Damián renuncia a Elisa para que Gael pueda recuperarla

Todo lo que Damián quiere es devolver a su hermano algo de todo aquello que la vida le ha quitado al no crecer como un Arango.

Después de todo Damián va a buscar a Gael para hablar, pero Gael sigue odiándolo con toda su alma y ahora más que nunca. Él tuvo viajes, hacienda, estudios mientras Gael tuvo que trabajar desde pequeño para ayudar al padre Lupe con los gastos. Y hasta le quitó a la mujer que ama de sus brazos. Por todo ello Gael reniega del apellido Arango. “Nunca vas a ser mi hermano”. Damián no va a perdonarle ni por quedarse con Elisa ni por lo que sucedió en el pasado porque él no tuvo la culpa pero sí qu...

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Damián habla con su madre Alfonsina después de enterarse de que Gael también era hijo de Rosendo Arango, su padre, lo que los convierte en hermanos.

Alfonsina intenta negarlo, pero Damián sabe que los dos, Gael y él, tienen el mismo tipo de sangre y son las dos únicas personas en todo el pueblo. ¡No puede ser casualidad!

Al final Alfonsina le confirma que el padre Lupe, su hermano, y ella, nunca hablaron de manera abierta sobre Gael, ella solo intuyó que el niño que habían dejado a las puertas de la iglesia era hijo de Rosendo. Y ató cabos porque el padre Lupe quería todo el tiempo que los dos niños se llevaran bien.

Damián no entiende cómo Alfonsina dejó que Gael viviera sin la oportunidad de tener una familia y una vida acomodada como la que ha disfrutado él mismo. ¡Cuando eran hermanos y tenían los mismos derechos! Encima va y le quita a la mujer que ama. ¡Él lo ha tenido todo y él no ha tenido nada! Gael no tenía la culpa de las infidelidades de Rosendo y Alfonsina se calló. Damián está muy enfadado.

Damián renuncia a Elisa para que Gael pueda recuperarla

Después de todo Damián va a buscar a Gael para hablar, pero Gael sigue odiándolo con toda su alma y ahora más que nunca. Él tuvo viajes, hacienda, estudios mientras Gael tuvo que trabajar desde pequeño para ayudar al padre Lupe con los gastos. Y hasta le quitó a la mujer que ama de sus brazos. Por todo ello Gael reniega del apellido Arango. “Nunca vas a ser mi hermano”.

Damián no va a perdonarle ni por quedarse con Elisa ni por lo que sucedió en el pasado porque él no tuvo la culpa pero sí que le pide que perdone a Elisa, porque también lo ama y sabe que si la convence se casará con ella.

Damián se echa a un lado porque cree que ya le ha quitado demasiadas cosas en la vida y renuncia a Elisa para siempre.

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Después de todo Damián va a buscar a Gael para hablar, pero Gael sigue odiándolo con toda su alma y ahora más que nunca. Él tuvo viajes, hacienda, estudios mientras Gael tuvo que trabajar desde pequeño para ayudar al padre Lupe con los gastos. Y hasta le quitó a la mujer que ama de sus brazos. Por todo ello Gael reniega del apellido Arango. “Nunca vas a ser mi hermano”. Damián no va a perdonarle ni por quedarse con Elisa ni por lo que sucedió en el pasado porque él no tuvo la culpa pero sí qu...

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