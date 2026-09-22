Abismo de pasión

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Elisa cuenta a Gael que Paloma está embarazada de él

Elisa se siente muy culpable por todo el sufrimiento que ha ocasionado a Paloma y siente que no debería haber aceptado casarse con Gael.

Elisa cuenta a Gael que Paloma está embarazada de él

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Elisa ya se ha enterado de que Paloma está embarazada de Gael y va a preguntar a Ramona desde cuándo lo sabe. Por eso Paloma quiere irse en ese mismo momento.

Gael sigue pensando que el hijo es de Enrique Tovar, que se está involucrando en los problemas de la chica para ayudarla.

Elisa cuenta a Gael que Paloma está embarazada de él

Paloma se sacrificó para que Gael pudiera estar con Elisa y esta cree que debe saberlo. Ramona está de acuerdo, pero quiere respetas los deseos de su nieta y además sabe que Gael no querría casarse con ella.

Ramona le cuenta todo lo que ha pasado Paloma ¡incluso intentó quitarse la vida! Se notó un té con una mezcla de hierbas muy peligrosa.

¡Elisa está enterándose de todo esto ahora! Y se siente culpable por todo ello. Jamás debió aceptar casarse con Gael.

Elisa no puede parar de pensar que Paloma podría haber muerto por su culpa y habría perdido así a otra querida persona más en su vida.

Elisa acepta no contar nada a Paloma pero pide a Ramona que la detenga para que no se marche de La Ermita.

Por otra parte, Lolita asusta a Elisa con la posibilidad de que ella también esté embarazada de Damián si no tuvo cuidado en sus días juntos en la playa. Porque eso la convertiría en una mujer en la misma situación que Paloma.

Elisa cuenta a Gael que Paloma está embarazada de él

Después de todo, Elisa va a buscar a Gael para hablar con él y le cuenta que Paloma está embarazada pero no de Enrique como él cree, si no de él mismo. ¡Gael no da crédito!

Elisa ha ido a pedirle que se case con Paloma.

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