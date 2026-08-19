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Damián se casa con Florencia una vez confirmado su embarazo

Aprovechando su estancia en México visitan un ginecólogo para confirmar el embarazo y casarse ante la ley, para hacer las cosas bien.

Damián se casa con Florencia una vez confirmado su embarazo

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Damián propone a Florencia casarse de manera inmediata. Puesto que van a tener un hijo juntos a Damián le parece lo correcto. Los dos se encuentran en México y van al registro civil. ¡Ya son marido y mujer! Sin fiestas ni invitados.

Damián se casa con Florencia una vez confirmado su embarazo

Florencia no puede estar más contenta de casarse y de que Damián haya tomado esa decisión. Pero la cara del novio dice otra cosa.

Aun así acepta. Florencia llora de felicidad y a continuación firman. Ya están casados ante la ley.

Además, Damián y Florencia van a un ginecólogo y se sigue preguntando si de verdad está embarazada. Todavía no se lo cree. Así que por su cuenta lleva los documentos del embarazo a otro médico que en efecto le confirma que el embarazo tiene dos semanas y todavía es muy pronto.

Damián no creía a su nueva esposa, de hecho, pensaba que quizás estaba intentando engancharlo con un embarazo falso.

Por otro lado, el padre Lupe recibe una carta de que le van a trasladar de parroquia.

Gael no puede creerlo y se ofrece para intervenir por él e intentar que no se vaya de La Ermita. Piensa que no puede irse después de tantos años, pero precisamente esa es la razón de este movimiento. Piensan que después de tanto tiempo es necesario un cambio.

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