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Cavidan y Cemre tienden una trampa a Reyhan para separarla de Emir

Cuando Emir descubre que Reyhan decía la verdad y comienza a acercarse a ella, Cavidan y Cemre ponen en marcha un plan para hacerle creer que su mujer está interesada en otro hombre.

Cavidan y Cemre tienden una trampa a Reyhan para separarla de Emir

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Nova
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Sefer, el marido de Nigar, le confiesa a Emir que fue su esposa quien informó a Hikmet de que Cavidan había empujado a Reyhan, provocándole un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente.

Tras descubrir la verdad, Emir le deja claro a su madre que Reyhan era inocente y que por eso se había negado a disculparse con ella. Cavidan finge no saber nada de lo ocurrido, decidida a conseguir que su nuera desaparezca cuanto antes de la vida de su hijo.

Incluso asegura que está dispuesta a castigar a Nigar por haber engañado a Hikmet, aunque Emir le pide que no tome represalias contra ella.

Emir, en defensa de Reyhan

Más tarde, Cavidan busca a Nigar por toda la mansión convencida de que ha sido ella quien le ha contado a Emir la verdad. Furiosa, amenaza con despedirla tanto a ella como a su marido, Sefer, si vuelve a entrometerse en sus asuntos.

"Si no tuvieras tanta información sobre mí, me habría librado de ti hace tiempo", le advierte Cavidan.

Asustada por las amenazas, Nigar le pide a Sefer que no vuelva a abrir la boca si quiere que ambos conserven su trabajo.

Las serias amenazas de Cavidan a Nigar

Mientras tanto, Emir decide llevar a Reyhan a uno de sus lugares favoritos de Estambul, junto al mar. Quiere disculparse por haberla acusado injustamente de contarle a Hikmet que Cavidan la había empujado. Sin embargo, su orgullo le impide pedirle perdón abiertamente y se limita a reconocer que ya conoce toda la verdad.

De regreso a casa, Emir admite que el tiempo se le ha pasado volando a su lado y Reyhan se queda sorprendida al escuchar los continuos halagos de su marido. ¿Se estará enamorando Emir de Reyhan?

El halago de Emir a Reyhan: "El tiempo se pasa volando a tu lado"

Incluso, el joven Tarhun le pide que lo acompañe a la boda del hijo de un amigo muy cercano de su padre, Hikmet. Reyhan acepta encantada.

Emir quiere que Reyhan lo acompañe a una boda

Pero justo cuando parece que ambos comienzan a limar asperezas, Cemre entra en acción. Con la ayuda de Cavidan, pone en marcha un nuevo plan para distanciar a su mejor amigo de su mujer.

Cemre finge querer acercarse a Reyhan y la invita a desayunar en un exclusivo restaurante de Estambul. Al terminar, asegura haberse olvidado el bolso dentro y regresa al local, dejando a Reyhan sola en la calle.

En ese momento, un joven se acerca a ella. Lo que Reyhan desconoce es que Cavidan le ha pagado para que finja estar interesado en ella. Reyhan se muestra incómoda y rechaza sus insinuaciones, sin sospechar que todo forma parte de una trampa.

Cemre llama entonces a Emir para que vaya a recogerlas. Cuando llega y ve a Reyhan junto al desconocido, interpreta la situación de la peor manera y cree que su mujer podría estar teniendo una aventura.

Cuando parecía que Reyhan y Emir empezaban por fin a acercarse, Cavidan y Cemre vuelven a interponerse entre ellos. ¿Conseguirá Emir descubrir la verdad o volverá a distanciarse de Reyhan?

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