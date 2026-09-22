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Cemre y Cavidan hacen creer a Emir que Reyhan le es infiel con Vural

Cemre y Cavidan vuelven a unir fuerzas para separar a Emir y Reyhan. Esta vez, su plan consigue sembrar serias dudas en el joven, que termina convencido de que su esposa lo está engañando.

Cemre y Cavidan hacen creer a Emir que Reyhan le es infiel con Vural

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Cemre y Cavidan quieren a toda costa que Reyhan desaparezca de la vida de Emir y preparan una nueva trampa contra la joven.

La amiga de Emir invita a Reyhan a desayunar en Estambul y, cuando terminan, finge haberse dejado el bolso dentro del local para dejarla sola. Es entonces cuando aparece Vural, el joven con el que Suna se enviaba mensajes a través de una aplicación, y se acerca a Reyhan con la intención de seducirla.

Poco después, Emir recibe un mensaje de Cemre pidiéndole que vaya a recogerlas y, al llegar, encuentra a su esposa junto a Vural. Reyhan le asegura que no conoce de nada al joven y Emir parece creer su versión.

Al ver que su primera jugada no ha dado resultado, Cemre decide ir un paso más allá. Su objetivo ahora es hacer creer a Emir que Vural es el amante de Reyhan y que ella solo está con su marido por su dinero.

Cemre no se cansa de hacerle la vida imposible a Reyhan

Para conseguirlo, Cemre envía un mensaje de amor a Vural desde el ordenador de Reyhan y él le sigue el juego, tras haber recibido dinero po parte de Cavidan.

Mientras tanto, Emir, ajeno a la trampa, sorprende a su esposa con un vestido para la boda a la que asistirán esa misma noche. Cuando Reyhan se lo prueba, él se queda impactado al verla. ¡Está radiante! La joven le agradece el detalle.

Reyhan, radiante con el vestido que Emir le ha comprado

Pero la felicidad dura muy poco. Llega al ordenador de Reyhan un mensaje de Vural y Emir lo ve mientras Reyhan termina de prepararse. Al reconocer al hombre con el que había encontrado a su esposa después del desayuno con Cemre, todas sus sospechas se disparan.

Convencido de que Reyhan le está siendo infiel, Emir abandona la mansión sin despedirse y se refugia en su oficina, lleno de rabia y decepción.

"Cómo me has engañado. Parecías tan inocente", se lamenta, sin imaginar que todo forma parte del plan de Cemre y de su madre para separarlos.

Emir cree que Reyhan lo ha engañado: "Parecías tan inocente"
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