Gael se casa con Paloma aunque en la celebración declara su amor a Elisa

Gael pide la mano de Paloma a Ramona y le cuenta a Elisa que lo hace por lo mucho que la ama, porque Elisa se lo ha pedido. Pero Ramona no accede porque sabe que Gael ama a Elisa.

Elisa se ofrece a hablar con ellas para convencerlas. Paloma ni siquiera utilizó el hecho de estar embarazada de Gael para atraparlo. Gael piensa cuidar de su hijo pero no va a amar a Paloma más que a Elisa, aunque esta lo convence de que con el tiempo se olvidará de ella.

Gael habla con Paloma y le cuenta que ya sabe la verdad: que nunca pasó nada con Enrique y que el bebé no es suyo. No quiere que se sienta culpable ni atado a ella.

Le dice que puede salir adelante sola pero Gael le suplica arreglar todo el daño que le ha hecho y le pide ser su esposo.

Lejos de aceptar a la primera Paloma se enfada por si piensa que iba a ser tan fácil.

Pero al final acepta y se lo cuenta a Ramona tan contenta.

El día de la boda, Paloma está radiante. Guapa y feliz se dirige al altar del brazo del padre Lupe para encontrarse con el amor de su vida.

Se casan y ambos sonríen. Al salir de la iglesia Elisa y Florencia le dan sus felicitaciones a Paloma.

Entre tanto Damián escucha que Gael va a casarse y corre a la iglesia pensando que se va a casar con Elisa. Se queda mucho más tranquilo cuando ve que la novia ¡es Paloma!

Por eso, después de la ceremonia, cuando intenta hablar con Elisa, Paloma aparece y le da su enhorabuena. Lo mismo que a su hermano Gael, que muy serio le dice que no piense que porque se haya casado va a dejar de querer a Elisa.

Damián busca a Elisa y le pregunta por qué no es ella la que se está casando con Gael. Y cuando la ve a punto de llorar, porque Gael acaba de decirle durante el baile que la ama y que nunca logrará ser feliz junto a Paloma, Damián le reprocha que no sabía que quería tanto a su hermano.

¡Y la coge y se besan!

Pero Elisa se separa y le dice que su corazón quedó en aquella playa en la que vivieron los mejores días juntos pero donde volvieron más separados que nunca.