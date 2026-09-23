Abismo de pasión

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Gael se casa con Paloma aunque en la celebración declara su amor a Elisa

Damián pensaba que Gael se casaba con Elisa y corre a ver la boda con sus propios ojos.

Gael se casa con Paloma

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Gael pide la mano de Paloma a Ramona y le cuenta a Elisa que lo hace por lo mucho que la ama, porque Elisa se lo ha pedido. Pero Ramona no accede porque sabe que Gael ama a Elisa.

Elisa se ofrece a hablar con ellas para convencerlas. Paloma ni siquiera utilizó el hecho de estar embarazada de Gael para atraparlo. Gael piensa cuidar de su hijo pero no va a amar a Paloma más que a Elisa, aunque esta lo convence de que con el tiempo se olvidará de ella.

Gael pide la mano de Paloma a Ramona y le dice que no

Gael habla con Paloma y le cuenta que ya sabe la verdad: que nunca pasó nada con Enrique y que el bebé no es suyo. No quiere que se sienta culpable ni atado a ella.

Le dice que puede salir adelante sola pero Gael le suplica arreglar todo el daño que le ha hecho y le pide ser su esposo.

Lejos de aceptar a la primera Paloma se enfada por si piensa que iba a ser tan fácil.

Gael pide a Paloma que se case con él

Pero al final acepta y se lo cuenta a Ramona tan contenta.

El día de la boda, Paloma está radiante. Guapa y feliz se dirige al altar del brazo del padre Lupe para encontrarse con el amor de su vida.

Se casan y ambos sonríen. Al salir de la iglesia Elisa y Florencia le dan sus felicitaciones a Paloma.

Entre tanto Damián escucha que Gael va a casarse y corre a la iglesia pensando que se va a casar con Elisa. Se queda mucho más tranquilo cuando ve que la novia ¡es Paloma!

Por eso, después de la ceremonia, cuando intenta hablar con Elisa, Paloma aparece y le da su enhorabuena. Lo mismo que a su hermano Gael, que muy serio le dice que no piense que porque se haya casado va a dejar de querer a Elisa.

Gael se casa con Paloma

Damián busca a Elisa y le pregunta por qué no es ella la que se está casando con Gael. Y cuando la ve a punto de llorar, porque Gael acaba de decirle durante el baile que la ama y que nunca logrará ser feliz junto a Paloma, Damián le reprocha que no sabía que quería tanto a su hermano.

¡Y la coge y se besan!

Gael se casa con Paloma

Pero Elisa se separa y le dice que su corazón quedó en aquella playa en la que vivieron los mejores días juntos pero donde volvieron más separados que nunca.

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Después de todo Damián va a buscar a Gael para hablar, pero Gael sigue odiándolo con toda su alma y ahora más que nunca. Él tuvo viajes, hacienda, estudios mientras Gael tuvo que trabajar desde pequeño para ayudar al padre Lupe con los gastos. Y hasta le quitó a la mujer que ama de sus brazos. Por todo ello Gael reniega del apellido Arango. “Nunca vas a ser mi hermano”. Damián no va a perdonarle ni por quedarse con Elisa ni por lo que sucedió en el pasado porque él no tuvo la culpa pero sí qu...
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Todo lo que Damián quiere es devolver a su hermano algo de todo aquello que la vida le ha quitado al no crecer como un Arango.

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