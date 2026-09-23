Emir pide el divorcio a Reyhan tras caer en la trampa de Cemre y Cavidan

Emir cree que Reyhan le ha sido infiel con Vural, el joven que chateaba con Suna. Pero nada más lejos de la realidad. La sobrina de Hikmet nunca ha tenido contacto con él. Cemre se ha hecho pasar por Reyhan y ha enviado mensajes de amor a Vural, que ha seguido adelante con el engaño después de recibir dinero de Cavidan.

Convencido de que su mujer lo ha traicionado, Emir está tan enfadado que pide a su abogado que prepare los papeles del divorcio.

Al llegar a la mansión de los Tarhun, su intención es entregárselos inmediatamente, pero encuentra a Reyhan dormida. Finalmente, la joven se despierta sobresaltada cuando Emir sale de la habitación dando un fuerte portazo.

A la mañana siguiente, Emir vuelve a buscarla. Esta vez le entrega los papeles del divorcio y le exige que los firme. Además, la amenaza con contarle a Hikmet todo lo que, según él, ha hecho. "Si mi padre se entera de todo lo que has hecho, perderías tu reputación", le dice fuera de sí.

Reyhan se queda en shock. No sabe de qué está hablando ni entiende qué ha provocado semejante cambio en su marido. Hace apenas un día Emir le compró un vestido para acompañarlo a una boda y la llevó a ver el mar. Ahora, de repente, quiere divorciarse de ella a toda costa.

Cavidan escucha a su hijo gritar a Reyhan y enseguida quiere saber qué ha ocurrido. Cuando sorprende a su nuera con los papeles del divorcio, no puede ocultar su alegría. "Me alegro de que por fin te haya descubierto", le dice. "Lo que has hecho esta vez es diferente. Hikmet te meterá en un convento".

Reyhan sigue sin entender de qué se la acusa hasta que Cavidan le habla de los supuestos mensajes que envió a Vural. La joven comprueba entonces que en su ordenador aparecen conversaciones que ella jamás ha mantenido. Lo que no puede imaginar es que Cemre está detrás de todo.

Decidida a demostrar su inocencia, Reyhan va a hablar con Emir y le asegura que nunca se ha escrito con Vural. Sin embargo, él piensa que está mintiendo. "Cuanto más hablas, más te humillas", le reprocha Emir.

Pero Reyhan no está dispuesta a aceptar una acusación semejante: "No permitiré que me calumnies así".

Emir sigue sin confiar en su palabra y vuelve a exigirle que firme los papeles del divorcio antes de que Hikmet descubra lo ocurrido.

Más tarde, Cemre visita a Emir en su oficina para averiguar cómo se encuentra después de haber pedido el divorcio a Reyhan. La joven intenta aprovechar la situación para acercarse a él y ganarse su corazón, pero sus planes vuelven a frustrarse porque Emir solo la ve como una amiga.