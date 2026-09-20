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Enrique rechaza a Florencia: “Ya no siento nada por ti”

Ahora que Damián y Florencia se divorcian, la chica quiere intentar una relación con su amigo, pero él ya no está dispuesto.

Enrique rechaza a Florencia: “Ya no siento nada por ti”

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Florencia se ha quedado en La Ermita y la única razón es estar cerca de Enrique Tovar. Hasta se ha buscado un trabajo como secretaria del doctor Edmundo Tovar.

Y todo se lo tiene que agradecer a Paloma. Sabe que es una buena chica y hasta le ha confesado que el padre del hijo que espera no es Enrique, por lo que el chico está libre y Florencia le propone intentar una relación, porque sabe que ambos se aman.

Entonces se besan y ocurre lo inesperado. Enrique le dice que necesitaba ese beso para darse cuenta de que ¡ya no siente nada por ella! ¿Estará diciendo la verdad? ¿O solo está cabreado porque Florencia lo abandonó para casarse con Damián?

Florencia se queda muy triste y decepcionada y no para de llorar y de recordar los momentos que vivió con Enrique. Ella le rechazó primero a él. Le dijo que el único hombre que le importaba era Damián. ¡Ahora se arrepiente de todo eso!

Enrique rechaza a Florencia: “Ya no siento nada por ti”

Hasta le dijo que solo salió con él porque se sentía sola. Enrique hizo muchas cosas por ella y se dio cuenta de que solo lo utilizó. A pesar de que sabía que Damián nunca la había querido. Y ya le avisó de que cuando lo suyo con Damián se acabase no lo buscara porque entonces ya no estaría esperándolo.

“Fue mi culpa haber perdido al único hombre que me ha amado en toda mi vida”, se lamenta Florencia.

¿Podrá recuperar de alguna manera el aprecio de Enrique Tovar o se habrá acabado para siempre?

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