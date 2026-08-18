Abismo de pasión

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Gael besa a Elisa y le ofrece una vida juntos

Aunque Elisa le pide que no vuelva a besarla, él insiste en que reconsidere la oferta que le hace.

Gael besa a Elisa y le ofrece una vida juntos

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Elisa está destrozada llorando delante en el cementerio abrazada a Gael. El muchacho la entiende pero piensa que se desahogó con Alfonsina. Ella está desesperada de ser débil y encontrarse otra vez sin rumbo.

Gael le pregunta por qué no le deja ser esa fuerza para ella y demostrarle lo que es capaz de hacer por ella, porque la sigue amando y eso nunca va a cambiar.

¡Y a continuación se besan! ¡Delante de la tumba de su padre!

Elisa se escandaliza porque no es un lugar apropiado y Gael le pide disculpas y le dice que no era el sitio en el que tenía pensado darle el primer beso.

“¿Habías pensado en un lugar para darme un primer beso? ¿Desde cuándo lo tenías claro?”, le pregunta Elisa. “Más o menos desde los quince años”, reconoce Gael.

El joven se vuelve un romántico de pronto y le habla de un lugar secreto al que le encantaría ir con ella.

Gael besa a Elisa y le ofrece una vida juntos

Gael la acompaña a casa y le da las gracias por no enfadarse por el beso y le promete que no lo volverá a hacer. “No me vuelvas a besar, por favor”, le dice Elisa, y le deja claro que sigue enamorada de Damián, aunque entre ellos no vaya a haber nada.

Aun así, Gael insiste en que reconsidere sus palabras y deje demostrarle lo felies que pueden llegar a ser juntos.

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