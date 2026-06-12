El bebé de Carmina muere y ella pierde la cabeza

Después del nacimiento del bebé de Carmina y Augusto, la madre intenta recuperarse y Elisa se acerca a ver a su nuevo hermano. Pero cuando llega la enfermera se da cuenta de que ¡el niño no respira! ¡Está muerto!

Carmina está devastada después de este terrible suceso y echa la culpa a Elisa de haberlo matado.

Carmina se encuentra en muy mal estado y necesita ir al centro de salud. Dispara porque quería matar a Gabino Mendoza porque él está haciendo que Augusto pierda la confianza en ella, le hizo dudar de que él sea el padre de su hijo, ya fallecido. Ella asegura que su único pecado en la vida ha sido amarlo como lo ama.

Pero él la convence de que su locura ha hecho que dispare a un hombre.

Ella solo quería una vida feliz con él, pero ahora ya no puede volver a ser madre y además ha perdido su hijo y Augusto duda de ella.

Le cuenta a su marido que Alfonsino y Gabino son cómplices.

Augusto le pide que lo importante es que se recupere en el centro de salud.

Blanca llamó al médico para que atendiera a Carmina y Augusto se lo agradece. Nunca debió salir del centro de salud.

Tiene fiebre y la herida abierta por lo que corre riesgo de infección. El médico le dice que si ha tenido la fuerza de sobrevivir a esto podrá superar más cosas.

El médico le dice que descanse y ella le pide un favor: que le diga a Augusto si pregunta que ella no estaba embarazada antes de casarse con él.

El médico lo que le dice a augusto es que Carmina no disparó a ese hombre en los cincos sentidos, porque la muerte del bebé y el hecho de que ya no podrá ser madre la tiene en muy malo estado. Necesita apoyo.

Augusto le pregunta si el bebé se adelantó por el accidente de la piscina o ya estaba a punto de nacer y el doctor le dice que se precipitó por el golpe.

Elisa recuerda a Damián: “Siempre vas a ser mi mejor amigo”

Elisa no gana para disgustos. Después de la muerte de su madre ahora se ha muerto su hermanito, el bebé recién nacido de Carmina y Augusto, su padre, y encima le echan la culpa a ella. Primero por precipitar la caída de Carmina a la piscina vacía, lo cual le supuso un gran golpe, y después porque acababa de estar con el bebé cuando lo encontraron muerto.

Lo único bueno que le queda es recordar los momentos que pasó junto a su mejor amigo Damián, que está en el extranjero.

Y entonces se produce un salto en el tiempo. Elisa se ha convertido en una atractiva mujer que se sigue bañando en el mismo cenote de cuando era niña.