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Enrique propone matrimonio a Paloma

El muchacho está dispuesto a encubrir su mentira hasta el final y casarse con Paloma para fingir que son una familia con el hijo que viene en camino.

Enrique propone matrimonio a Paloma

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Paloma pide ayuda a Enrique y él la va a ayudar. La muchacha ha contado a todos que el bebé que espera es suyo y el chico para formalizar su situación ¡le ofrece casarse! En ese momento aparece la madre de Enrique y piensa que Paloma se dejó embarazar para enganchar un marido.

Paloma sabe que va a ser difícil mantener esa mentira, pero bajo ningún concepto quiere decir la verdad ¡que su hijo es de Gael!

Incluso la madre de Enrique le dice que lo más probable es que el hijo que espera seguro que no es ni suyo.

Paloma le dice que no puede echar a perder su vida con una mujer como ella, pero él no está de acuerdo. Su propuesta sigue en pie y Paloma va a pensarlo. ¿Se casarán y formarán una familia junto al bebé que viene?

Enrique lo único que quiere que sepa es que no está sola en eso.

Florencia va a visitar de nuevo a Ramona y le pide que le diga si la va a delatar o no. No va a convencerla para que no hable, sino que quiere explicarle las razones que tiene para fingir esa mentira y hacer daño a Alfonsina.

Ramona entiende que esa muchacha está sufriendo mucho pero no le asegura que no vaya a contar a Damián la verdad.

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