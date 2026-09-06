Elisa confiesa a Damián que se casa enamorada de Gael

Elisa se encuentra sola en el Cenote X´Batún en Yucatán recordando cuando acudió con Damián como dos enamorados, rememorando sus hazañas de cuando eran amigos de niños. Y de pronto ¡aparece Damián! Los dos han acudido a recordar viejos tiempos, aunque Elisa finja haber olvidado muchas cosas.

Damián le pregunta por qué insiste en casarse con Gael, aunque no le importe, y Elisa le contesta que porque es un hombre honesto y además la quiere. Y le dice mirándole a los ojos que se casa con Gael enamorada.

Damián no la cree, pero Elisa le asegura que los sentimientos han cambiado. Por ejemplo, Damián la lastimó tanto que mató todo el amor que sentía por él. Por el contrario, Damián confiesa que sigue amándola como un loco.

Además Elisa se está empezando a dar cuenta de quizás Gael no la ama tanto como decía. Lolita también repara en que está celosa y Elisa en concreto piensa que su prometido puede hacer algo con Paloma igual que Gael piensa que puede ceder con Damián.

Los momentos tensos entre Elisa y Gael empiezan a ser cada vez más comunes. Gael sigue estando celoso de Damián y Elisa le explica que considere que se lo va a tener que cruzar a menudo. Así que Gael propone mudarse a otro lugar pero de ninguna manera Elisa se marcharía ahora que ha empezado a trabajar en la procesadora.

Y le dice que si se va a sentir tan inseguro de su relación todavía están a tiempo de cancelar los planes de boda.

Elisa se desahoga con Lolita por los celos de Gael. No tolera que empiece a dudar de ella cuando no le está dando motivos. Elisa piensa que Gael está empezando a dudar de si deben casarse y quizás sea porque está dudando de sus sentimientos hacia ella, y a lo mejor es porque él también podría ser capaz de hacer algo con Paloma.

¿Cuál de los dos es el que busca excusas para no casarse? Hasta la propia Elisa se pregunta si está haciendo bien.