Damián quiere irse cuanto antes por miedo a enamorarse de Elisa

Damián va a visitar a Lucio que todavía sigue convaleciente en cama después del incidente que tuvo con Dionisio.

El chico le ofrece que vuelva a trabajar en la procesadora pero el hombre sabe que las cosas con Gabino serían muy tensas. A cambio le ofrece que Damián se involucre en los negocios de la familia, en trabajar esas tierras, porque no sabe lo que es eso.

Pero Damián le dice que tiene las cosas muy pensadas y va a marcharse de La Ermita. Y además añade una principal la razón por la que quiere irse: porque tiene miedo de enamorarse de Elisa.

¡Y Elisa lo escucha! La ahijada de Lucio y Blanca también estaba de visita y su madrina le abrió la puerta y la acompañó hasta la habitación con una jarra de agua que al escuchar las palabras de Damián ¡se le cayó al suelo! Elisa sale corriendo y Damián no descubre que ella lo ha escuchado.

Cuando se despide, Lucio y Blanca se cuentan el uno al otro lo que acaba de ocurrir con Damián y Elisa y ambos sonríen.

Carmina está de pronto muy interesada en que Elisa se fije en Paolo. El chico la espera en casa y cuando llega Elisa hablan y le cuenta que Damián y Florencia van a quedarse en La Ermita unas semanas más.

Aun así, asegura que se terminarán yendo, no como él, que tiene pensado quedarse de manera permanente. Elisa le dice que, si la idea de quedarse es para acercarse a ella, pierde su tiempo porque ella no está interesada en él.

Justo cuando entra Carmina y pilla a Paolo confesándole a Elisa que va a hacer que cambie de opinión y la besa la mano.