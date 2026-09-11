Abismo de pasión

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Carmina descubre que Ingrid tuvo a Gael con Rosendo

Carmina solo quiere reclamar su parte de herencia y quitársela a Elisa cuando se entera de que hay un heredero más: es Gael.

Carmina descubre que Ingrid tuvo a Gael con Rosendo

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Carmina va a la casa de Gabino y quiere verlo, pero Ingrid no le llama. Ingrid está convencida de que ellos dos están liados porque ella antes también estaba con Gabino, pero ahora es amante del doctor.

Las dos mujeres han compartido varios hombres. ¡Pero Carmina no sabe cuánto!

Así que Ingrid se lo cuenta. Que Ingrid también fue una de las mujeres de Rosendo y también tuvo un hijo, y ese hijo no fue otro que Gael.

¡Carmina se queda a cuadros! Gael es hijo de Ingrid y Rosendo. Y va a contárselo al padre Lupe, que por supuesto tampoco lo sabía.

Carmina descubre que Ingrid tuvo a Gael con Rosendo

Carmina no está dispuesta a que por culpa de Gael ella se quede sin nada de la herencia de Rosendo.

El padre Lupe le dice que Ingrid le mintió, pero ella está segura de que dice la verdad, aunque lo hizo para hacerle daño. El padre no quiere creer esa verdad.

Pero Carmina lo que no va a permitir es que Elisa disfrute de un dinero que le pertenece a ella, ni con Damián ni con Gael.

Carmina no se lo va a contar a nadie más pero chantajea al padre Lupe: mientras él no diga nada de esa conversación ella no lo usará en su contra.

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