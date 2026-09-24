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Vural traiciona a Reyhan y confirma ante Emir la mentira que puede acabar con su matrimonio

Suna intenta evitar el divorcio de Emir y Reyhan llevando a Vural hasta la mansión para que aclare el malentendido. Sin embargo, el joven hace justo lo contrario y asegura ante Emir que mantiene una relación con su mujer.

Vural traiciona a Reyhan y confirma ante Emir la mentira que puede acabar con su matrimonio

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Suna descubre que su hermano está dispuesto a divorciarse de Reyhan por un malentendido y decide intervenir antes de que sea demasiado tarde. La joven telefonea a Vural y le explica que ella fue quien le envió la fotografía de su cuñada en lugar de una imagen suya. Además, consigue convencerlo para que acuda a la mansión y cuente toda la verdad.

Suna, la única aliada de Reyhan

Después, Suna confiesa a Reyhan que estuvo chateando con Vural, a quien conoció a través de una página de citas, y le anuncia que el joven está dispuesto a hablar con Emir para aclararlo todo. Reyhan, aliviada, le agradece su ayuda. Ninguna de las dos sabe que Cavidan ha pagado a Vural para que finja ser el amante de Reyhan.

Como Emir se niega a responder a las llamadas de su mujer, Suna utiliza el teléfono de Melike para ponerse en contacto con él y pedirle que regrese urgentemente a casa.

Suna se sincera con Reyhan: "Conocí a Vural en una página de citas"

Cuando Emir llega a la mansión, Vural y Reyhan lo están esperando. "Si lo escuchas, verás que es un malentendido", le asegura su mujer. Pero todo cambia cuando Vural la traiciona y hace creer a Emir que realmente existe una relación entre ellos.

El hijo de Cavidan pierde los nervios y golpea a Vural. Lejos de terminar ahí, el joven pide a Reyhan que se marche con él, provocando todavía más a Emir. Finalmente, Emir permite que Vural abandone la mansión, algo que Reyhan no entiende. "¿Vas a dejar que se vaya? Ese hombre me está difamando", le reprocha antes de pedirle que llame a la policía.

Reyhan le planta cara a Emir: "¿Vas a dejar que Vural siga difamándome"

Emir no quiere que lo ocurrido salga de la mansión, mientras que Reyhan insiste en que Vural debe pagar por sus mentiras. "Exijo saber la verdad", le espeta.

Pero Emir sigue convencido de que su mujer le ha sido infiel y le anuncia que presentará la demanda de divorcio. Reyhan vuelve a negar todas las acusaciones y se niega a firmar. Entonces, Emir toma una decisión que ella intenta impedir: llamar a su padre para contárselo todo.

Emir, dispuesto a contarle a su padre lo ocurrido con Reyhan

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