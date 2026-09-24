Cesur busca vengarse de Tahsin y termina enamorándose de su hija Sühan

Cesur Alemdaroğlu es un hombre misterioso, inteligente y con mucho carácter. Su llegada a Korludağ no es casual. Ha vuelto para vengarse de Tahsin, un hombre muy poderoso al que considera responsable de todo lo malo que le ocurrió a su familia en el pasado.

Cesur tiene claro lo que quiere hacer y no piensa marcharse hasta conseguirlo. Sin embargo, todo empieza a complicarse cuando conoce a Sühan, la hija de Tahsin.

Entre los dos surge una atracción que ninguno esperaba y Cesur acaba en una situación muy difícil. Ha llegado para vengarse del padre de Sühan, pero al mismo tiempo empieza a enamorarse de ella. La hija de su enemigo se convierte así en la persona capaz de hacerle dudar de sus propios planes.

Cesur y Sühan | Nova

Sühan tampoco sabe al principio quién es realmente Cesur ni por qué ha aparecido en sus vidas. Poco a poco irá descubriendo la verdad sobre él, pero también algunos secretos de su propia familia que desconocía.

El pasado de Cesur y el de los Korludağ están mucho más relacionados de lo que parece y eso pondrá a prueba su relación con Sühan. Él tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para vengar a su familia y si sus sentimientos por ella pueden cambiar sus planes. ¿Será capaz de renunciar a su venganza por amor?