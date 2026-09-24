Kivanç Tatlituğ es Cesur Alemdaroğlu
Cesur busca vengarse de Tahsin y termina enamorándose de su hija Sühan
Cesur llega a Korludağ dispuesto a ajustar cuentas con Tahsin, el hombre al que culpa de la tragedia que marcó a su familia. Pero, hay algo con lo que no contaba: enamorarse de la hija de su enemigo, Sühan.
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Cesur Alemdaroğlu es un hombre misterioso, inteligente y con mucho carácter. Su llegada a Korludağ no es casual. Ha vuelto para vengarse de Tahsin, un hombre muy poderoso al que considera responsable de todo lo malo que le ocurrió a su familia en el pasado.
Cesur tiene claro lo que quiere hacer y no piensa marcharse hasta conseguirlo. Sin embargo, todo empieza a complicarse cuando conoce a Sühan, la hija de Tahsin.
Entre los dos surge una atracción que ninguno esperaba y Cesur acaba en una situación muy difícil. Ha llegado para vengarse del padre de Sühan, pero al mismo tiempo empieza a enamorarse de ella. La hija de su enemigo se convierte así en la persona capaz de hacerle dudar de sus propios planes.
Sühan tampoco sabe al principio quién es realmente Cesur ni por qué ha aparecido en sus vidas. Poco a poco irá descubriendo la verdad sobre él, pero también algunos secretos de su propia familia que desconocía.
El pasado de Cesur y el de los Korludağ están mucho más relacionados de lo que parece y eso pondrá a prueba su relación con Sühan. Él tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para vengar a su familia y si sus sentimientos por ella pueden cambiar sus planes. ¿Será capaz de renunciar a su venganza por amor?
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