Augusto sugiere a Gael que se case con Elisa

La madre de Damián sigue en La Ermita y no piensa irse hasta que conozca a su hijo Gael. El padre Lupe pierde los papeles con ella todo el tiempo. Pero al final se acaba enterando.

Mientras Ingrid y el padre Lupe discuten ella dice que Gael es su hijo y va a hacer todo lo posible por recuperarlo. Y Gael, que justo llegaba a la Iglesia, lo escucha todo. La mujer se presenta como ¡su madre! Y Gael se enfada con Lupe porque piensa que lo ha mentido.

¿Se apoyará Gael en Elisa ahora para afrontar esta situación?

Augusto también ha ido a buscar a Gael mientras trabajaba en el campo y le ha hecho una propuesta: que se case con su hija.

Aunque sabe que a Elisa le gusta Damián, Augusto le dice que no se de por vencido e insista. Si le da amor a lo mejor así se acaban los problemas de todos.