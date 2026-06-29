Augusto cree en las pruebas que dicen que Elisa no es hija suya

Augusto ya tiene en sus manos el documento que dice si Elisa es hija suya o no. Carmina también se encargó de hacer creer a su marido que Elisa es hija de Estefanía y Rosendo Arango. Elisa no sabe nada y Augusto no quiere contarle nada hasta que sepa la verdad. Hasta con Lucio discutió Augusto porque no entendió cómo duda de que es hija suya.

Cuando abre la carta, Augusto rompe a llorar y a continuación ¡la prende fuego! Mientras conoce que Elisa no es su hija. Pero lo que no sabe es que Carmina ha pedido al médico, que es su amante, que falsifique las pruebas.

Carmina se cree la dueña de la casa tomando decisiones y tras discutir con Dolores, decide despedirla, lo cual enerva a Elisa, porque para ella Lolita es parte de su familia. La sirvienta defendió a Elisa cuando escuchó a Carmina hablar de ella porque sabe que quiere liarla con Paolo.

Elisa está decidida a marcharse de la hacienda si Lolita al final se va. ¡Hasta hace las maletas! Y cuando Augusto la encuentra le prohíbe marcharse, porque piensa que lo que quiere es tener libertad para poder estar con Paolo.

Augusto le dice algo terrible: “Yo no me voy a quedar sola aquí para vivir el infierno que nos dejó tu madre. Tú te vas a quedar aquí a compartirlo conmigo”.

Al final Augusto permite que Lolita se quede en la casa para que Elisa pueda quedarse también, aunque a Carmina no le guste nada la situación.

Por otro lado, Alfonsina está preocupada de ver a Florencia tan inquieta y propone que se casen cuando antes. Pero la prometida lo que propone es marcharse a México. Gabino va a contarle a Alfonsina que su hijo Damián también está demasiado preocupado por Elisa. ¡No consigue quitarse de en medio a esa muchacha!

Alfonsina se encuentra con Elisa y le propone un trato. Resolver todos los problemas económicos de su padre a cambio de hacer algo muy simple: alejarse de manera definitiva de su hijo.

Elisa no tiene nada que pensar, lo único que tiene que hacer su madre es decirle a Damián que no busque a su antigua amiga.