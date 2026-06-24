Alfonsina intenta convencer a Damián y Florencia de que no se vayan a México

Damián y Elisa se encuentran en el cementerio. Ella no quiere escuchar sus palabras, pero él tiene algo que decirle. Le pide disculpas por el beso que le dio en su fiesta de compromiso.

Ella además le asegura que se nota que le importa poco lo que piense de ella. ¡No sabe que está enamorado de él! Pero es la última vez que se van a ver en mucho tiempo porque al día siguiente se va a México. ¡Esto es una despedida!

Sin embargo, Alfonsina de pronto tiene otros planes para su hijo y está intentando convencer a Florencia de que acepte que Damián quiera quedarse a vivir en La Ermita.

Damián y el padre Lupe tienen una conversación porque el muchacho está muy preocupado. Le confiesa que besó a Elisa. Y entonces el padre le hace la pregunta más difícil. ¿Qué siente por ella?

Damián dice que es una amiga de la infancia, nada más y el padre le deja claro que a las amigas de la infancia no se las besa como si nada. Él añade que está muy guapa y el padre confirma que por eso se ofendió la muchacha, porque la besó solo por la atracción física, si es cierto que no siente nada más por ella.

Además, si quiere a Florencia debe respetarla y por supuesto no debe comportarse así con Elisa sin saber lo que ella siente por él, no tiene derecho a jugar así con sus sentimientos. Por lo que debe tomar una decisión.

Florencia se desahoga con su padre de que no le gusta en absoluto la idea de que Alfonsina de que se queden a vivir en La Ermita y tiene miedo de que la madre convenza a Damián de ello. Su padre le dice que no le va a quedar otro remedio que aceptarlo si él quiere quedarse, pero ella está en contra de esas ideas tan antiguas. No quiere vivir en un lugar tan feo a su parecer y menos con una suegra como Alfonsina cerca.

Carmina ya tomó la decisión de cerrar su relación con el doctor, pero él se ha enamorado y ella aprovecha para preguntarle si haría cualquier cosa por su amor. Lo que le pide es ¡falsificar los resultados de la prueba de paternidad de Augusto y Elisa!

Pero no es lo más tenso del momento. ¡Justo Paloma abre la puerta y los ve casi besándose!