Inci utiliza a Bogaç para despertar los celos de Canfeza

Inci, la que fue novia de Mahir hace unos años, no puede quitarse de la cabeza a Canfeza. Desde que se enteró de que es la mujer del comisario, está muy celosa y disfruta humillando a la hija de Kürşat. La relación entre ellas es cada vez más tensa y, cada vez que se ven, terminan enfrentándose, motivo por el que Inci está dispuesta a denunciarla.

Mahir le pidió educadamente que no lo hiciera, pero ella ha hecho oídos sordos y está decidida a ir a por todas, pese a que su íntima amiga le aconseja que no siga adelante.

Inci recibe una llamada de teléfono de un amigo suyo y nada menos que es ¡Bogaç!, el empresario que tiene una cafetería justo al lado de la tienda que Canfeza ha alquilado para abrir su taller de cerámica y vender alfombras. Durante la conversación, descubre que él conoce tanto a Canfeza como a Mahir y, solo por incomodar a la nuera de Süreyya, queda con el empresario y aprovecha para contarle los motivos que la han llevado a cancelar su boda con un compañero del cuerpo de policía.

A la mañana siguiente, Inci está en la terraza de la cafetería de su amigo cuando aparece Canfeza, acompañada de Sare. Las dos han madrugado más de lo normal para terminar de colocar las cosas en la tienda antes de su apertura.

Cuando la mujer de Mahir la ve junto a Bogaç, no puede ocultar su malestar. El empresario se percata enseguida de que entre ellas no hay una buena relación. "¿No os lleváis bien?", le pregunta a Inggi. Ella se refiere a Canfeza con desprecio y le insinúa a su amigo que la joven siente celos de ella porque fue pareja de Mahir.

Ya en la tienda, Sare se muestra indignada tras ver a Inci. Canfeza también está molesta y está convencida de que cada paso que da la exnovia de su marido tiene un único objetivo: incomodarla y hacerla sentir fuera de lugar.

Poco después, Gülizar y Süreyya llegan al local de Canfeza con un regalo para la inauguración. Mahir también ha querido tener un detalle con su mujer y le ha comprado una cafetera para evitar que estreche lazos con Bogaç.