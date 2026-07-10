Abismo de pasión

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Gael descubre que Kenia y él son hermanos: los dos son hijos de Ingrid

Gael decide marcharse de La Emita a emprender una nueva vida porque después de Elisa y Kenia no puede con más desilusiones.

Gael descubre que Kenia y él son hermanos: los dos son hijos de Ingrid

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Kenia y Gael tienen una conversación. En ella Gael admite que el padre Lupe es lo más importante para él porque es lo más cercano que ha sentido a un hogar. Entonces Kenia le cuenta que ella, a pesar de haber crecido con padres, vio que no se querían.

Por eso ahora ofrece a Gael ser una familia pero él la rechaza. Le dice que aunque Elisa no le ame no significa que pueda dejar de sentir lo que siente por ella. Para ello debe pasar mucho tiempo.

Pero Gael la está malinterpretando. No se refiere a que sean pareja, nunca le ha interesado como hombre. Le habla de otra mujer, la que es su madre: Ingrid.

Gael descubre que Kenia y él son hermanos: los dos son hijos de Ingrid

¡Kenia y Gael son hermanos e hijos de Ingrid Navarro! Gael también la acusa de mentirle. ¡Todos le ocultan cosas! Kenia le cuenta que Ingrid no ha llegado a La Ermita por arrepentimiento sino para sacar provecho.

Gael le pregunta a Kenia si sabe quién es su padre, pero lo único que sabe es que está muerto igual que el suyo. Gael está tan saturado que la rechaza.

El muchacho va a ver a don Augusto en los campos y le informa de que ya no va a trabajar más para él porque se va de La Ermita para buscar nuevos horizontes.

Gael descubre que Kenia y él son hermanos: los dos son hijos de Ingrid

Además le agradece todo lo que ha hecho por él y Augusto le pregunta si está tomando la decisión por su hija Elisa. Y sí, sabe que no va a ser correspondido y debe irse. Y Kenia es otra desilusión en su vida así qué se va ya mismo.

Augusto y el padre Lupe han hecho de Gael un hombre de bien y eso lo agradece.

¿Se marchará de verdad?

Por otro lado, Augusto ve a Carmina leyendo una nota de amor y le pide explicaciones. ¡La ha descubierto! Carmina miente y le dice que la escribió un hombre para su hija y la abrió por curiosidad. Ahora Augusto piensa quién pudo enviar eso.

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