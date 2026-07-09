Mahir y Canfeza por fin viven una noche de pasión de lo más romántica... pero la felicidad les dura poco

Mahir celebra San Valentín a lo grande y prepara una sorpresa muy especial para Canfeza: ¡le ha comprado un coche! La joven se queda en shock al verlo, y es que el comisario no deja de sorprenderla. Primero fue aquel precioso anillo y ahora llega con este inesperado regalo.

Mahir y Canfeza alquilan una cabaña en la montaña para disfrutar solos de un día muy especial. Cuando llegan a su destino y empiezan a preparar la cena, hablan de sus planes de futuro. A los dos les encanta viajar y sueñan con conocer mundo, aunque Canfeza tiene claro que, cuando sea madre, será más complicado hacerlo.

Tras la cena, es ella quien sorprende a su marido con un regalo que no espera: un coche de juguete, una réplica del vehículo que su padre, Mehmet, le regaló cuando era solo un niño. El hijo de Süreyya no puede evitar emocionarse y le agradece a su esposa ese precioso gesto.

Pero Mahir tiene otra sorpresa preparada para su mujer. Le ha arreglado un vieja caja de música que conserva con mucho cariño desde su infancia. "Te quiero mucho", le dice la hija de Kürşat antes de besar a su marido.

Por fin llega la noche que tanto esperaban. Mahir y Canfeza pasan su primera noche como marido y mujer sin que nadie les interrumpa. La joven está muy feliz, aunque teme que tanta felicidad pueda verse empañada por alguna desgracia. "Eres mía y yo tuyo", le dice el comisario, intentando tranquilizarla. Además, le promete que no permitirá que nada ni nadie le haga daño: "Te protegeré de todo".

Sin embargo, la felicidad de la pareja dura muy poco. Savaş, el joven que trabaja para Kürşat y que lo ha traicionado por Raşit, aparece en la cabaña aprovechando que Mahir ha salido a echar gasolina y a comprar pan para desayunar. Resentido con Canfeza porque siempre ha estado enamorado de ella, se sincera antes de llevársela a la fuerza: "Nunca te fijaste en mí. Yo te amé desde que éramos niños".

Canfeza reacciona dándole una bofetada, pero no consigue impedir que Savaş la secuestre. La hija de Kürşat acaba en una cabaña oculta en medio del bosque y se queda en shock al encontrar allí al inspector Raşit con un ataúd vacío a su lado.

Canfeza le pregunta por qué la ha secuestrado y él le revela su verdadero objetivo: quiere que Mahir vaya en su busca. Raşit desea vengarse del comisario tras descubrir que se alió con Kürşat para destruirlo. Aunque llegó a quererlo como a un hijo, ahora no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. ¿Qué pretende hacer con Mahir? ¿Correrá peligro su vida?