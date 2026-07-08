Canfeza acaba en el calabozo por culpa de Inci y Selim reaparece para provocar a Mahir

Canfeza y Gülizar se meten en un gran lío cuando van a buscar a Efsane al casino Blue Nights, donde está trabajando. Quieren que la amante de Ferman vuelva a la mansión a petición de Afet, que no quiere que su nieta nazca en un ambiente inapropiado.

Pero todo se complica cuando llega una patrulla de policía con Inci. Aunque la mujer de Mahir intenta esconderse para pasar desapercibida, la exnovia de su marido acaba descubriéndola. Gülizar sale en su defensa y asegura que están allí porque han ido a buscar a una amiga.

"Pensaba que eras una señorita y que no salías de noche", le dice la amiga de Bogaç. Canfeza acaba perdiendo los nervios y la increpa. Inci ordena que las arresten, pese a que Efsane insiste en que solo han ido a buscarla. La mujer policía se escuda en que la amiga de Sare la ha agredido verbal y físicamente.

Gülizar telefonea a Kürşat para pedirle ayuda y él acude al casino acompañado de Mahir, que va con él en el coche. Cuando llegan, Canfeza y la tía de Ferman salen del local esposadas y el comisario no puede hacer nada para impedirlo.

Las tres acaban en el calabozo y temen ir a la cárcel. Mahir las visita y regaña a su mujer por haber ido a buscar a la amante de Ferman a un club. "Siempre vas por libre", le recrimina el comisario. Canfeza está convencida de que Inci sabía que iban al casino a por Efsane y así se lo hace saber al hijo de Süreyya.

Mientras tanto, el inspector Raşit intenta convencer a Inci para que retire la denuncia, pero ella no está dispuesta a hacerlo. Siente una gran animadversión hacia Canfeza por haberse casado con Mahir.

En ese momento, el comisario aparece en el despacho de Raşit y se muestra muy enfadado con Inci. Amablemente, le pide que cambie su declaración para que Canfeza, Gülizar y Efsane puedan salir del calabozo, pero ella no da su brazo a torcer.

Finalmente, el inspector Raşit le pide que reflexione e Inci acaba retirando los cargos.

Canfeza regresa a la mansión, donde la esperan los Yilmaz. Asaf está muy enfadado con la joven y con Gülizar. Han salido en las noticias y se siente avergonzado porque considera que han empañado el nombre de la familia. "Siempre nos metes en problemas", le reprocha el abuelo de Mahir a la joven. "Vigila a tu esposa", le dice después a su nieto.

Mahir y Canfeza se refugian en su habitación. Ella está muy triste por lo sucedido y arrepentida por haberle causado tantos problemas a su marido. Él se muestra comprensivo con ella, pero le pide que intente no meterse en más líos.

Cuando están a punto de besarse, Canfeza recibe una llamada de un número oculto y el sobrino de Ferman coge el teléfono. Se sorprende al descubrir que es Selim, que ha llamado a su ex para interesarse por ella tras enterarse de que ha sido detenida.

El comisario le pide que los deje en paz, pero él le responde: "Entre Canfeza y yo hay un pasado inolvidable. Donde hubo fuego, aún quedan cenizas". Un comentario que enciende a Mahir. Parece que el malvado mafioso sigue obsesionado con la hija de Kürşat. ¿Qué pretende ahora?