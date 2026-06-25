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La madre de Gael aparece y se enfrenta al padre Lupe que la rechaza

El padre Lupe no entiende qué quiere ahora Ingrid y cómo pudo una madre abandonar a su hijo, por lo que la invita a marcharse de la Ermita sin molestar a Gael.

La madre de Gael aparece y se enfrenta al padre Lupe que la rechaza

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Ingrid Navarro es la madre de Gael y está viva pero él no lo sabe. El que tampoco la reconoce ni esperaba su aparición es el padre Lupe.

Cuando ella se presenta al hombre le cambia el semblante y le dice que no tiene ningún derecho a irrumpir en la vida de un hombre que la necesitó durante muchos años cuando era un niño, pero no ahora.

A pesar de ser mayor quizás todavía no esté preparado para pasar por algo así porque él cree que tanto su padre como su madre están muertos, y enterarse de que su madre está viva podría hacerle pensar que se quiso deshacer de él.

Ingrid asegura que quería protegerlo y lo dejó junto a la iglesia porque no podía darle una vida Digna pero el padre Lupe está muy enfadado con ella. Le dice que nada justifica que una madre abandone a su hijo y prácticamente la invita a irse.

Pero ella ha regresado a La Ermita con un motivo y seguro que lo persigue hasta lograrlo.

La madre de Gael aparece y se enfrenta al padre Lupe que la rechaza

Además, Gael encuentra al padre Lupe rezando por la noche en la iglesia y no en su habitación y le cuenta que era un rezo especial porque pedía por él. El padre se pone muy profundo y sentimental y Gael no entiende. No le cuenta que su madre ha regresado a recuperarlo.

Pero el padre le dice que él ya ha hecho todo lo que podía por él y de ahora en adelante le toca decidir solo lo que quiere hacer en la vida, lo que pone de los nervios a Gael que sigue sin entender nada de lo que está diciendo ni por qué.

Lo que Gael no duda es que el padre Lupe le dio todo lo que tenía. Y ambos terminan diciéndose lo mucho que se quieren

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