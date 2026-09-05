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Alfonsina y Florencia, más enfrentadas que nunca: "Te odio"

En el funeral de Guido Florencia promete a su suegra que su hijo y su nieto van a odiarla tanto como la odia ella. Mientras Alfonsina busca venganza para Gabino por su traición.

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Alfonsina y Florencia están más enfrentadas que nunca. Florencia le dice a la cara que la odia porque le arrancó todo lo que tenía: su orgullo, su dignidad, su libertad. Y todo esto durante la misa en honor a Guido, que acaba de morir. Florencia sacrificó muchas cosas por su padre a órdenes de Alfonsina y ahora tiene mucho rencor hacia ella. “No tienes una idea de cuánto te odio”, le dice.

Y además le dice que le va a dar un nieto y va a crecer en la jaula de oro que es su hacienda, pero va a enseñar a su hijo a odiar a su abuela de la misma manera que la odia ella. “Si alguien tiene la culpa de la desgracia que es mi vida eres tú”.

Después de la misa Alfonsina va a su casa y mientras está en su despacho aparece Horacio en muy malas condiciones. Lolita ya lo daba por muerto y ni siquiera sabía dónde está su cuerpo.

Horacio es un fugitivo y la policía piensa que perdió la vida en un incendio así que va a pedir a Alfonsina ayuda, pero ella no quiere ayudar a un cómplice de Gabino Mendoza.

Pero por su culpa Horacio perdió a la mujer que ama que era su única oportunidad de enderezar su vida.

Lo que Horacio propone a Alfonsina es ofrecerle las armas para acabar con Gabino, si a cambio le ayuda a librarse de las autoridades.

Gael y Paloma se entregan a la pasión: "No va a pasar nada que tú no quieras"

Elisa no se alegra del dolor de Florencia y acude para darle su pésame. Y además le dice que el tiempo cura todo y encontrará otro motivo para luchar. Florencia no acepta las palabras de Elisa porque está demasiado dolida y le dice que a ella todavía le queda Damián y el hijo que va a tener de él, cosa que Elisa no va a poder tener: un hijo del hombre que ama.

Meses después Florencia va a una revisión del ginecólogo acompañada por Alfonsina y en la ecografía se ve al bebé, pero ¡la enfermera está en la habitación de al lado manipulando las imágenes!

Nadie se da cuenta de que meses después Florencia sigue sin estar embarazada porque no deja que nadie se le acerque ni la toque. ¿Hasta cuándo podrá aguantar la mentira?

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