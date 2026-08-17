Alfonsina y Damián, por separado, se presentan en el funeral de Augusto

Florencia tiene que ir a México a recoger su vestido de novia y Alfonsina no la deja ir sola, quiere acompañarla. Quiere cuidar de ella ahora que está en los primeros tres meses de embarazo.

En ese momento llega Damián y su madre le informa de que Florencia quiere viajar sola y necesita que le ayude a convencerla. Damián se ofrece a ir con ella y le dice que podrían aprovechar para visitar a un ginecólogo y escuchar el primer ultrasonido de su hijo.

Guido acude a la hacienda después de salir de la cárcel y Florencia por fin puede abrazar a su padre. Alfonsina ha retirado los cargos en su contra y ha sido puesto en libertad. Le deja claro que lo ha hecho por el bien de sus hijos que ahora vuelven a estar juntos. Así que Guido quiere encontrar al verdadero culpable del motivo por el que fue acusado.

Damián mientras acude a la misa funeral de Augusto Castañón y a Florencia no le hace nada de gracia. Mientras Florencia hace la maleta Alfonsina la encuentra muy enfadada porque Damián se largó sin decirle nada.

Así que Alfonsina le sugiere que vaya a la iglesia, incluso puede acompañarla para que su hijo no la regañe.

Así que por su hijo decide ir a la misa de su peor enemigo, el fallecido Augusto.

Cuando Elisa la ve allí entra en cólera. No entiende cómo esa mujer puede ir a despedir a un hombre al que hizo tanto mal en vida.