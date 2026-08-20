Alfonsina es atacada y piensa que ha sido Elisa

Damián se enfrenta a su esposa Florencia y defiende a Elisa. No cree que ella haya atacado a Alfonsina. Además, no había luz en el momento del ataque por lo que no pudo verlo. Florencia le dice que se lo espera después de ver cómo se enfrentó a ella en el funeral de Augusto.

Florencia presiona a Damián para contar a su suegra que están casados porque le prometió que cuando fueran marido y mujer ya no tendrían que vivir en la hacienda a la sombra de su madre.

Damián le promete que se irán, pero no todavía. No puede alejarse de su madre ahora que alguien va detrás de ella.

Florencia y Elisa tienen una conversación y le confirma que Damián y ella no son hermanos. Y entonces Florencia le confiesa que se ha aclarado un poco tarde porque Damián y ella ya están casados.

Elisa la amenaza y le dice que tal y como hizo su madre ella es capaz de todo por el hombre al que ama.

Por otro lado, Elisa duda entre ir a ver a Damián o no. Lolita la anima a ir a abrazarlo y decirle que lo ama, a pesar de que sabe que está casado y esperando un hijo con Florencia. Solo quiere molestarla, pero no sería capaz de romper un matrimonio.

Elisa va a hablar con Damián y le pregunta cómo le fue en México. Pero Damián ha ido a hablar de otra cosa. Va a preguntarle si de verdad ella fue la que intentó matar a su madre.

Elisa no puede creer que piensen que la atacante fue ella.

Una vez más la están acusando de cosas que nunca hizo. “Un hombre no puede ser feliz con una mujer en la que no confía”. Damián asegura que sí confía en ella y por eso está ahí, pero ella no lo ve igual. Y le pide que regrese a la hacienda con su madre y su esposa y no la busque más. Y le promete que va a conseguir sea como sea olvidarlo.