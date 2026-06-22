Momento destacado
Paolo intenta conquistar a Elisa y Damián lo amenaza
Florencia ha descubierto la escena y ahora no para de llorar. ¡Incluso piensa en atrasar la boda!
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Elisa está rompiendo corazones, aunque la primera que lo tiene dolorido es ella de ver como Damián, el hombre del que está enamorada, se va a casar con otra chica.
Pero ahora, el tío de Florencia, Paolo, quiere ir con Elisa de acompañante a la boda. Damián se ha enterado y lo ha cogido por el cuello diciendo que no se vuelva a acercar a ella. Lo único que faltaba es que Florencia presenciara la escena ¡y así ha sido! Ella está celosa de ver a su prometido así de celoso con la que se supone que solo es una vieja amiga. Florencia le cuenta a su padre Guido, que ha llegado a La Ermita para la fiesta de compromiso, que está enfadada con Damián porque desde que llegaron casi no lo ve.
Damián echa a Paolo de la hacienda y su prometida Florencia le dice que, si su tío se va, ella se va con él. Ahora va a haber una discusión entre la pareja. Además, Damián tiene que defender a Elisa delante de Alfonsina porque ella dice que es una muchacha de mala reputación y su hijo le dice que es buena mujer pero que ella se ha encargado de extender falsos rumores sobre ella.
Carmina y el médico son amantes. La esposa de Augusto y el doctor tienen una relación clandestina pero ella dice que no pueden verse más. Todavía consiguen ocultar a los demás que se ven a escondidas.
Hasta Elisa le ha preguntado si se encuentra bien porque ella va mucho al médico. Pero Carmina ha tomado una decisión. ¡No van a volver a verse! No quiere arriesgarse más. El hombre se queda desbastado.
Carmina sabe que su vida con Augusto es un infierno pero siente remordimientos por su amante que está casado y tiene dos hijos y no quiere repetir lo que hizo su hermana Estefanía. Para ella lo más fácil es decir que entre ellos no ha pasado nada y despedirse de él.
Augusto sigue dando vueltas a hacerse la prueba de paternidad para saber si de verdad Elisa es hija suya. Así que va a ver al médico y le pregunta cuándo tiene el resultado de los análisis de su mujer. Él tiene que dar explicaciones, aunque sea mentira y no existan tales análisis.
Augusto ha ido a verle por otra razón. Rosendo y él fueron muy amigos y él le traicionó, sigue pensando eso, y le pregunta si él es un amigo en quien puede confiar. Así le cuenta que en el pueblo todos saben que Rosendo y Estefanía eran amantes y desde hace muchos años tiene la duda de si Elisa es hija suya y ahora ha tomado por fin la decisión de hacerse la prueba.
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