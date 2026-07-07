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Afet descubre los secretos de su familia por el vídeo de Nochevieja, mientras Ferman recibe una noticia inesperada

El vídeo de la fiesta cae en manos de Afet y pone contra las cuerdas a la familia Yilmaz. Ferman, que iba a confesar que Efsane espera un hijo suyo, descubre que su esposa también está embarazada. ¿Qué hará ahora?

Afet descubre los secretos de su familia por el vídeo de Nochevieja, mientras Ferman recibe una noticia inesperada

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Los problemas crecen en la familia Yilmaz con la aparición del vídeo que se grabó durante la fiesta de Nochevieja y que ahora está en poder de Afet. El cámara registró conversaciones privadas muy comprometidas que podrían perjudicar gravemente a Ferman y Efsane. Si esas imágenes salen a la luz, todos descubrirán que son amantes.

Además, también se revelaría que Canfeza no está esperando un bebé y que la mujer de Asaf fue quien provocó la caída de la mujer de Mahir por el balcón de la mansión.

El tío de Mahir no quiere seguir ocultando por más tiempo que Efsane está embarazada de él y, cuando está dispuesto a contárselo a sus padres, su esposa recibe una llamada de su médico para comunicarle que ¡también está esperando un bebé!

La mujer de Ferman recibe una noticia que no espera: ¡está embarazada!

"He estado esperando un hijo durante 27 años. Es el mejor regalo de cumpleaños", dice pletórica de felicidad.

Efsane se entera de la noticia y acaba cayéndose por las escaleras de la mansión. Afortunadamente, ni ella ni su bebé sufren daños.

Afet, furiosa, regaña a su hijo por haber dejado embarazada a una empleada del hogar. "Eres un inmoral", le grita. Al final, Gülizar también acaba enterándose de la noticia.

Afet, muy enojada con su hijo Ferman

Al día siguiente, Ferman acude con su mujer a una revisión ginecológica y escucha los latidos de su bebé. El momento lo emociona profundamente.

Mientras tanto, una de las empleadas de los Yilmaz que ha cuidado de Efsane, telefonea a Ferman para decirle que la joven se ha marchado del hospital sin avisar a nadie. Efsane busca refugio en casa de una amiga, pero ella se niega a acogerla.

Ferman va a la primera revisión ginecológica con su mujer para conocer a su bebé
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