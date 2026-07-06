Canfeza descubre el gran secreto de Mahir y su noche romántica con él termina de la peor manera

Canfeza ha preparado una sorpresa muy especial para Mahir. La joven ha alquilado una habitación en un lujoso hotel para poder disfrutar de su primera noche de pasión como marido y mujer sin que nadie los interrumpa.

Sin embargo, el comisario llega al lugar convencido de que su esposa se ha citado allí con el dueño de la cafetería al que acaba de conocer. Pero, al entrar en la habitación, se queda completamente impactado: sobre la cama hay pétalos de rosa, velas por toda la estancia y una mesa perfectamente decorada para una cena romántica.

"Casi se me para el corazón. Tenía tanto miedo de lo que podía encontrar aquí dentro", le confiesa a su mujer al verla.

Canfeza le pide que apague el móvil para que puedan estar los dos solos. "Aquí no hay nadie que nos moleste. No hay secretos entre nosotros", le dice la joven. Pero esas palabras incomodan profundamente a Mahir, que todavía no le ha confesado que trabaja para el Estado junto a su padre, Kürşat, para desenmascarar a Selim y Raşit.

El comisario teme que su esposa lo deje al descubrir que le ha ocultado la verdad, y la reacción de Canfeza no tarda en llegar. La nieta de Ezra se enfada con su marido por haberle mentido y lo que prometía ser una noche especial, cargada de romanticismo, acaba de la peor manera.

Canfeza abandona la habitación muy dolida. "Odié a mi padre por ti", le reprocha antes de pedirle que no la busque. Necesita tiempo para pensar en su matrimonio y decide refugiarse en casa de Kürşat, algo que disgusta enormemente a Mahir, que no está dispuesto a ir tras ella. ¿Acabarán separándose?

Al llegar a casa de su padre, Canfeza le pide perdón. Kürşat le revela que no le contó nada porque se trataba de una operación secreta y le explica que colaboró con el Estado para enmendar sus errores. "Mahir no podía decir nada. Es una operación del Gobierno, no un juego de niños", le asegura al ver lo dolida que está su hija con su marido.

Kürşat intenta mediar entre ellos y le pide que no sea injusta con su esposo. ¿Terminará Canfeza perdonando a Mahir?

Por su parte, Mahir bebe más de la cuenta y acaba acudiendo a la mansión de Kürşat tras recibir una llamada de su suegro. Convencido de que Kürşat no está en casa, entra y busca a Canfeza en su habitación. Allí se tumba en su cama y ella se da cuenta de que está borracho.

"Me encuentro mal, pero de amor", le dice él. Canfeza sigue enfadada y le pide que se marche. Mahir cree que ella lo ha dejado, pero la joven le aclara que solo necesita tomarse un descanso. Finalmente, él acaba quedándose a dormir con ella.